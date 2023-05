"Le règne des lions du Masaï Mara" sur France 5 lundi 29 mai 2023 - Vidéo

Lundi 29 mai 2023 à 21:00, France 5 diffusera "Le règne des lions du Masaï Mara", un documentaire inédit réalisé par Pamela Gordon pour BBC Studios.

Ce film raconte la saga épique des lions de la troupe du marais au Kenya, les lions les plus filmés au monde, stars de la série populaire Une réserve pour les félins.

Filmé pendant plus de 30 ans, c'est le récit de leurs alliances de chasseuses, naissances hors mariage, loyautés trahies et guerres de trône.

Raconté par les équipes de la BBC qui les ont filmés, les naturalistes et les éco-gardes qui tentent de les protéger et les éleveurs massaï qui partagent leur territoire et doivent vivre à leurs côtés.

La réduction de leur habitat et la croissance démographique ont poussé les lions du Masaï Mara au bord de l’extinction. La troupe du marais se bat encore aujourd’hui pour sa survie. Alors que le Kenya tente de conserver cet héritage naturel, les menaces subsistent face à l'avenir de ces grands prédateurs.

Ce film poignant questionne la relation abîmée de l’homme à la vie sauvage, à un moment où il est urgent de la réparer.