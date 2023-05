"100 jours avec la police des Ardennes" épisode 4, mercredi 31 mai 2023 sur RMC Story

Mercredi 31 mai 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir le 4ème épisode inédit de la série documentaire "100 jours avec la police des Ardennes" réalisée par Sébastien Clech.

Charleville-Mézières, dans le parc naturel des Ardennes. La ville a accepté que sa police municipale soit suivie pendant plusieurs semaines dans le cadre de plusieurs reportages exceptionnels.

Ils sont 33 agents à se relayer jour et nuit pour protéger les 47 000 habitants et interpeller les délinquants. Brigade de jour, de nuit, ces hommes et femmes au service de la population peuvent compter sur le soutien des 106 caméras de vidéosurveillance qui quadrillent aussi bien le centre-ville que les zones résidentielles ou les cités sensibles. Au cœur de l’action, les équipes de cette série documentaire ont pu suivre le travail de fourmis des policiers pour lutter contre le trafic de stupéfiants et des dealeurs toujours plus violents.

Sur les routes de Charleville, la sécurité est également un enjeu pour la police municipale. Conduite en état d’ivresse, sous l’emprise de drogues, excès de vitesse, refus d’obtempérer, les délits sont nombreux et les policiers doivent réagir avec fermeté pour dissuader les fous du volant de réitérer. Mais être policier à Charleville-Mézières comme ailleurs, c’est aussi savoir tendre l’oreille et protéger les plus fragiles.

Conflits de voisinage qui tournent mal, femmes victimes de violences conjugales, vous allez découvrir ces agents de la police municipale dans des missions délicates mais indispensables pour éviter qu’un drame ne se produise.