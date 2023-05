"La conspiration du silence" sur les disparues de l'Yonne mercredi 31 mai 2023 sur France 2 - Vidéo

Mercredi 31 mai 2023 à 22:45, France 2 diffusera les 4 derniers épisodes de "La conspiration du silence", une série documentaire coproduite par France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

"La Conspiration du silence" revisite les affaires de disparitions et de mœurs qui ont frappé le département de l’Yonne des années 70 jusqu’au début des années 90. Comment ce petit territoire rural a pu devenir le terrain de jeu de tueurs en série ou criminels en tout genre, comme Emile Louis et Michel Fourniret ? Cette fresque tragique invite à replonger dans l’une des périodes les plus obscures de l’histoire judiciaire et criminelle française.

La plupart des victimes étaient des jeunes filles de la DDASS, orphelines ou enlevées à leurs parents à la naissance pour les protéger de l’alcool, de la violence, des mauvais traitements. Certaines étaient légèrement handicapées mentales.

Placées sous la responsabilité et la protection de l’Etat, elles ont disparu, ont été violées, torturées ou assassinées dans l’indifférence générale ou presque. Abandonnées par ceux-là même qui étaient censés les protéger : les responsables des centres pour handicapés, les services sociaux, la gendarmerie, la justice. Ces crimes, dont certains ne sont aujourd’hui toujours pas résolus, ont terni pour longtemps l’image de la région connue jusque-là pour son vin blanc, le chablis, et son club de foot, l’AJ Auxerre.

Depuis plus de 20 ans, les auteurs-réalisateurs ont suivi ces différentes affaires et leurs rebondissements. Les arrestations, les découvertes de corps, les procès… Ce travail de terrain a permis d’accumuler des heures d’archives, de témoignages, de documents inédits.

Ces archives inestimables constituent la colonne vertébrale de cette série documentaire.

Près de 50 ans après les premières disparitions de jeunes filles, "La conspiration du silence" retrace l’intégralité de ces affaires criminelles, replacées dans le contexte de l’époque et analysées grâce au recul du temps qui s’est écoulé. La série démontre que cette accumulation ahurissante d’affaires criminelles dans un périmètre géographique si restreint n’était pas une fatalité mais le résultat de négligences, de connivences, de lâchetés parfois, qui ont permis à des tueurs en série de commettre les pires atrocités dans un silence étourdissant.

22:45 Épisode 5 Où sont passés les tortionnaires ?



Le couple Dunand est sous les verrous et l’enquête suit – lentement – son cours. Au vu des horreurs commises, on s’attend à une extrême sévérité mais la justice auxerroise laisse perplexe. L'enquête du juge Bourguignon ne permet pas de découvrir les nombreux clients du couple diabolique. Seuls deux d'entre eux sont mollement interpellés. L’inimaginable arrive lorsque, en 1986, deux ans après son incarcération et en attendant son procès, Claude Dunand est remis en liberté. Il est finalement condamné en 1991 à la réclusion à perpétuité sans avoir jamais rien révélé de ses clients. Comme pour les disparues de l’Yonne, Huguette et Mikaela étaient des filles de la DDASS, socialement abandonnées.

Étrange impression, là encore, alors que le pire est sous nos yeux, d’un grand endormissement coupable et d’un système bien huilé.

23:20 Épisode 6 Les disparitions continuent



En 1987, alors qu’Emile Louis a quitté la région et que Dunand est hors d’état de nuire, une nouvelle disparition ébranle la Bourgogne : celle d’Isabelle Laville, lycéenne de 17 ans. Contrairement aux précédentes, elle n’est pas une enfant de la DDASS et le traitement de l’affaire s’en ressent : la famille, les médias et le club de foot local se mobilisent très largement.

6 mois plus tard une jeune fille de la DDASS, Marie-Angèle Domèce, se volatilise elle aussi. Mais sa disparition n’émeut cette fois-ci personne. Là encore, le dossier s’évanouit dans les archives du tribunal d’Auxerre.

En 1990 une nouvelle affaire éclate et fera grand bruit au delà du territoire : le corps de Joanna Parrish, une jeune anglaise qui a été violée, est repêché dans l’Yonne. Les enquêteurs ne parviennent pas à identifier le tueur et l’affaire s’enlise. La famille de Joanna critique vertement le laxisme et les manquements de la justice française, en dénonçant « une enquête dans l’indifférence ».

L’Yonne compte alors 28 disparitions non expliquées.

23:55 Épisode 7 La loi du silence



1989, Auxerre est en état de choc. Pierre Charrier, fondateur de l'APAJH de l'Yonne, est pris en flagrant délit de viol sur l’une de ses pensionnaires, Nathalie. Il est inculpé. L’enquête révèle l’omerta qui plane sur le microcosme des notables et du handicap local. Seule une minorité prend la défense des personnes handicapées, tandis qu’une majorité influente reste silencieuse.

En 1992, le jugement dévoile la personnalité du violeur qui prétend que les handicapées ont des besoins sexuels et qu’il ne faisait qu’assurer une mission éducative... Le viol est requalifié en attentat à la pudeur sur personne vulnérable et Pierre Charrier est condamné à 6 ans de prison.

Pierre Monnoir entre alors en jeu et crée l’association de défense des handicapés de l’Yonne.

C’est le début d’une croisade de 15 ans pour rétablir la vérité sur les disparues.

00:30 Épisode 8 Révélations

Pierre Monnoir sollicite les médias quand il comprend que le petit monde auxerrois ne se mobilisera pas pour les jeunes disparues.

En 1996, l’émission de Jacques Pradel « Perdu de Vue » se saisit de l’affaire et à force de persévérance, réussit à établir la matérialité des disparitions et surtout à mettre en évidence le lien avec Emile Louis. C’est un véritable tournant dans l’enquête.

L’affaire bascule grâce au fameux rapport Jambert qui refait surface 10 ans après. La presse commence à s’emballer quand des avocats soucieux de justice entrent en scène. A chaque entretien avec les familles des victimes, on croise la route d’Emile Louis.

La mobilisation de la justice tarde, invoquant « l’archéologie des faits », mais l’instruction finit par démarrer enfin …