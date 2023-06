"Ukraine – Chronique d’une guerre annoncée" mardi 6 juin 2023 sur ARTE dans Thema

En 2013, les Ukrainiens se révoltent contre leur président prorusse de l’époque, qui écarte toute possibilité de rapprochement avec l’UE. Retour sur les près de dix années de tensions entre Kiev et Moscou, qui ont abouti à la guerre. Un document à voir sur ARTE mardi 6 juin 2023 à 22:50.

Le 21 novembre 2013, le président ukrainien prorusse Viktor Ianoukovitch annonce qu’il ne signera pas l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne, un document qui devait encadrer leur coopération. Ce refus déclenche la colère de nombreux Ukrainiens, qui plaçaient dans cet accord tous leurs espoirs d’une démocratie non corrompue, en opposition à la Russie de Poutine. Le soir même, plusieurs centaines de manifestants se réunissent à Kiev sur la grande place de l’Indépendance, dite "Maïdan".

Après une première riposte de l’État par la violence, la mobilisation s’organise pour durer : plusieurs mois durant, des habitants de tout le pays s’installent dans un campement érigé sur la place. Au fil des semaines, les revendications des manifestants évoluent à mesure que le pouvoir fait preuve d’autoritarisme.

Dans la nuit du 21 au 22 février 2014, le président fuit Kiev, avant d’être déchu par le Parlement et évacué par les forces russes. Le nouveau pouvoir ukrainien est alors contesté par Moscou et par les populations russophones de certaines régions, qui se mobilisent à leur tour contre la révolution de Maïdan.

Poutine profite de cette période de transition pour annexer la Crimée en mars, et un mois plus tard, ce sont les villes de Donetsk et Louhansk qui se déclarent indépendantes avec le soutien de la Russie.

​​​​​​​Journal de bord

La réalisatrice ukrainienne Alina Gorlova a filmé son pays depuis ces événements de 2013, jusqu’à la date du 24 février 2022, lorsque les troupes russes ont lancé leur "opération spéciale" en Ukraine. Cette guerre est-elle la riposte de Moscou face aux ambitions démocratiques et européennes de Kiev, qui avaient été exprimées à l’époque ?

En forme de journal de bord d’une guerre qui s’annonce, ce documentaire retrace dix années de tensions et de jeux de pouvoir.