"Camions XXL : Les rois du convoi exceptionnel" : épisode 5 sur RMC Découverte mercredi 7 juin 2023

Mercredi 7 juin 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 5ème épisode inédit de la série documentaire "Camions XXL : les rois du convoi exceptionnel".

Épisode 5 Mission convois titanesques



Dans cet épisode, deux chauffeurs hors pairs et chevronnés vont être mis à rude épreuve !

Près de Poitiers, nous suivrons l´acheminement d´une pâle d´éolienne sur un parcours parfaitement inadapté à la taille de ce chargement ! Pour faire passer la pâle flambant neuve Fabien et ses équipes vont devoir utiliser une machine de pointe unique en France : le blade Lifter ! Un petit bijou de technologie ne valant pas moins de 500 000 euros ! Un parcours de seulement 13 km mais qui va se révéler très mouvementé !

En Dordogne, 200 km plus au Sud, Christophe et son équipe vont transporter un tombereau ou dumper entre deux carrières. Entre les routes de campagnes étroites, et la traversée de petites villes le périple va se révéler haut en rebondissements et un retournement de situation de dernière minute risque même de remettre en cause leur mission...