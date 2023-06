"Camions XXL : Les rois du convoi exceptionnel" : épisode 6 sur RMC Découverte mercredi 14 juin 2023

Mercredi 14 juin 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 6ème et dernier épisode inédit de la série documentaire "Camions XXL : les rois du convoi exceptionnel".

Épisode 6 Transports à risques



Dans ce dernier épisode de la série, nous découvrirons deux convois exceptionnels comme on en croise rarement sur nos routes françaises !

En Dordogne, nous suivrons un convoi rarissime : le transport d'un poids lourd victime d'un accident de la route vers un centre de broyage. Un convoi à haut risque qui va nécessiter l'intervention de la police car ce camion totalement calciné a un comportement imprévisible et peut à tout instant perdre des morceaux de sa carcasse mettant en danger tous ceux qui croiseront sa route et en premier lieu Jéhane et son équipe, chargés de son transport !

Dans les Bouches du Rhône, Nicolas, seul chauffeur de convoi exceptionnel à son compte en France, va baptiser sa toute nouvelle remorque à 450 000 euros en transportant un ancien wagon XXL de la SNCF ! Une première sortie qui s'annonce riche en émotions : entre passage par l'une des descentes les plus redoutées de France, panne et même clash avec un automobiliste !

Ames sensibles s'abstenir pour ces deux convois de tous les dangers !