"Les Mystères de la Tapisserie de Bayeux" sur France 5 jeudi 15 juin 2023 - Vidéo

La Tapisserie de Bayeux est un joyau inestimable et très singulier. Œuvre fragile, elle a pourtant miraculeusement traversé les siècles pour parvenir jusqu'à nous. Réalisée au XIe siècle, cette œuvre géante de 70 mètres de long nous raconte la prise du royaume d'Angleterre par Guillaume le Conquérant, l’homme qui deviendra l'un des rois les plus puissants d'Europe occidentale.

Depuis sa redécouverte au XVIIIe siècle, la Tapisserie intrigue avec ses incohérences apparentes, ses mystères qui restent à élucider.

Aujourd'hui, des archéologues, des historiens, des biologistes, des anthropologues et même des astrophysiciens mettent en commun leurs recherches pour continuer de faire « parler » la Tapisserie.

D'où vient-elle ? Qui l'a commanditée ? Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un objet de cette envergure, aucune trace écrite, aucune chronique de l'époque ne mentionne la tapisserie.

Par sa taille, ses 623 personnages, ses centaines d'animaux, la diversité de ses scènes, la Tapisserie de Bayeux est aussi pour les chercheurs le témoin involontaire et précieux d'une véritable bascule civilisationnelle en train de s'achever. La fin des invasions nordiques et l’avènement du système féodal. La fin de l’ère des Vikings et l’essor de celle des chevaliers.

