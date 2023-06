"De Gaulle, Histoire d'un géant" à revoir sur France 5 dimanche 18 juin 2023 - Vidéo

Dimanche 18 juin 2023 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "De Gaulle, Histoire d'un géant", un documentaire écrit par Eric Roussel, Patrice Duhamel et Jean-Pierre Cottet, réalisé par Jean-Pierre Cottet.

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son appel aux Français à s'unir dans l'action pour libérer la France. À cette occasion, France 5 rediffuse "De Gaulle, Histoire d'un géant".

Ce film raconte pour la première fois Charles de Gaulle, de sa naissance (en 1890) à la tombe de Colombey-les-Deux-Églises (en 1970).

Avec un éclairage inédit sur l’épopée que fut la vie du général, ce film révèle la force visionnaire et le destin rectiligne d’un homme qui a changé le cours de l’Histoire et qui continue à influencer nos vies à l’heure où tous les dirigeants politiques revendiquent une partie de son héritage. Cinquante ans après sa mort, il reste dans l’imaginaire collectif des Français l’homme providentiel.

« Ce film met au jour, par le prisme de sa personnalité “bigger than life”, sa vision du monde volontariste et intransigeante, il révèle l’infinie complexité d’un homme bardé de certitudes, pétri de doutes : orgueilleux, sûr de sa grandeur et de sa capacité à marquer l’Histoire. »

Au crépuscule de sa vie, le héros laisse filtrer sa perception de l’absurdité et cite Nietzsche. Le film fend la cuirasse et laisse poindre l’émotion sans cesse refoulée par le chef.

Charles de Gaulle est un totem, un héros d’ombres et de lumières, porteur de valeurs positives. Chaque instant de sa vie, chacune de ses réactions démontrent qu’il est impossible d’influencer le cours de l’Histoire sans une lucidité, une énergie, une ténacité, voire un entêtement hors normes.