"Les grandes heures de l'automobile" aux États-Unis & au Royaume-Uni, jeudi 22 juin 2023 sur RMC Découverte

Jeudi 22 juin 2023 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux épisodes inédits de la collection documentaire "Les grandes heures de l'automobile" consacrés aux États-Unis et au Royaume-Uni.

A travers une série de voyages sur piste et sur route, Le Tone nous fait decouvrir les modèles les plus emblématiques qui ont marqué l'histoire de l'automobile, en mettant l'accent sur leur impact culturel et technologique.

21:10 États-Unis

De Ford qui a inventé la voiture pour tous, à Tesla aujourd´hui leader mondial de la motorisation électrique, les Etats-Unis sont depuis un siècle les précurseurs de la mobilité moderne. L´automobile, synonyme de liberté individuelle, y est reine, c´est un peu la 51ème étoile du drapeau national, une véritable religion.

Dans ce nouvel épisode des Grandes Heures de l´Automobile, le journaliste Le Tone nous raconte comment cette culture s´est développée et a influencé le monde entier. Et il prend le volant, sur piste et sur route, de modèles culte qui ont marqué toutes les époques. En commençant par la Ford T qui a inauguré la production de masse en 1908, les Cadillac des années 30 qui intégraient déjà les technologies des voitures actuelles, et la célèbre Jeep Willys, ancêtre des 4x4, qui a contribué à libérer l´Europe du joug Nazi en 1944.

Le Tone nous invite aussi à découvrir les belles américaines qui ont incarné « l´american way of life » après la guerre, comme les fabuleuses voitures à ailerons des années 50 créées par General Motors, ou la Ford Mustang née en 1963, la voiture de sport la plus vendue de tous les temps.

22:35 Royaume-Uni

Rolls Royce, Bentley, Jaguar, Aston Martin, Range Rover, MG, Mini... Le patrimoine automobile du Royaume Uni est exceptionnel.

Dans ce nouvel épisode des Grandes Heures de l´automobile, le journaliste Le Tone nous raconte l´Histoire de ces belles anglaises et prend le volant des plus emblématiques, aujourd´hui entrées dans la légende. Comme la Rolls Royce Silver Cloud de la reine Elisabeth et des Beatles, l´Aston Martin DB5 de James Bond, la Mini Austin de Mr Bean, la magnifique Jaguar Type E élue voiture du XXe Siècle, le Range Rover de 1970, ancêtre des SUV modernes, ou encore la MG-B qui a lancé la mode des roadsters dans les années 60.

Le Tone nous emmènera aussi près de Londres chez Mc Laren pour essayer la toute nouvelle Artura à motorisation hybride, un bijou emblématique de la passion de nos voisins d´Outre-Manche pour les sports mécaniques.

Découvrez les véhicules qui ont fait les grandes heures de l'histoire de l'automobile, jeudi 22 juin 2023 à partir de 21:10 sur RMC Découverte.