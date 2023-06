"Tanis : le mystère derrière Indiana Jones" sur RMC Découverte vendredi 23 juin 2023

Vendredi 23 juin 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Tanis : le mystère derrière Indiana Jones" réalisé par Nicolas Brénéol.

La cité perdue de Tanis, en Égypte, a été popularisée dans les toutes premières aventures d´Indiana Jones, en 1981.

Dans ce documentaire inédit riche des témoignages de nombreux experts, vous allez découvrir quelle est la véritable et incroyable histoire qui se cache derrière le mythe véhiculé par le film de Steven Spielberg.

Dans le delta du Nil, à Tanis, l'archéologue français Pierre Montet exhume toute une nécropole oubliée depuis trois millénaires et un trésor inestimable : six tombeaux, 13 sépultures dont 6 intactes.

Deux cercueils en argent uniques au monde et des dizaines de merveilles sont mis au jour et vont fournir de précieux secrets sur deux dynasties égyptiennes jusqu´alors peu connues. Mais la seconde guerre mondiale fait rage et l´extraordinaire découverte passe inaperçue.

Quatre-vingts ans plus tard, grâce à des archives et documents rares, la reconstitution 3D du site et la participation des égyptologues les plus compétents sur la question, découvrez l´incroyable histoire des pharaons perdus de Tanis.

Partez en expédition à la découverte de cette mystérieuse citée perdue à travers un documentaire inédit, le vendredi 23 juin à 21h10 sur RMC Découverte.

