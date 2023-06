"30 ans d’émissions cultes" : nouvel inédit sur TF1 samedi 24 juin 2023

Les grands documentaires événement de prime-time "30 ans d’émissions cultes" sont de retour sur TF1 à partir du samedi 24 juin 2023 avec de nouveaux épisodes inédits.

Dans cette série de documentaires captivants, TF1 va vous plonger au cœur de la télévision pour célébrer 30 ans d'émissions.

À travers de nombreuses archives cultes et plus de 50 nouveaux témoignages d'animateurs et de personnalités emblématiques du petit écran, ces documentaires nous transporte dans l'univers passionnant de plus de 100 émissions cultes qui ont captivé les téléspectateurs pendant trois décennies.

Des divertissements familiaux aux moments les plus imprévus, en passant par les jeux télévisés mythiques, chaque émission est décortiquée à travers ses moments marquants et inoubliables.

En remontant le temps, nous découvrirons comment ces émissions nous ont marqué à tout jamais.