"Matériaux d’hier et de demain" sur ARTE samedi 24 juin 2023

Entre nouvelles technologies et traditions millénaires, la course au remplacement du béton a commencé. En trois volets, cette série documentaire explore les matériaux de construction du futur. À découvrir sur ARTE samedi 24 juin 2023 à partir de 22:30.

22:30 Volet 1 Du béton au pisé

Si le béton est emblématique de l'architecture moderne, son impact désastreux sur l'environnement compromet son avenir : le ciment qui le compose doit être cuit à très haute température, ce qui dégage de grandes quantités de CO2.

Du béton de l'Antiquité, mélange d'agrégats et de mortier qui a notamment permis d'assurer la solidité du Colisée à Rome, à sa version en fibres de carbone, en passant par le pisé, béton de terre crue inspiré d'habitations traditionnelles d'Afrique et d'Asie, ce premier volet passe en revue les différentes solutions qui existent pour remplacer le béton tel que nous le connaissons. L'occasion de visiter d'étonnantes constructions anciennes et d'explorer les découvertes d'architectes, d'ingénieurs et de chimistes qui imaginent l'habitat du futur.

23:20 Volet 2 Du bois au bambou

Face au béton et à l'acier, stars de l'architecture moderne, le bois retrouve progressivement ses lettres de noblesse. Principal matériau de construction pendant des millénaires, il a été progressivement écarté, notamment en raison de son caractère inflammable. Quant au bambou, qui pousse dans une grande partie du monde, son potentiel reste encore largement ignoré. L'utilisation de ces matériaux organiques présente pourtant des atouts indéniables, car ils absorbent le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère.

Dans ce deuxième volet, des chercheurs et des architectes présentent leurs travaux autour du bois et du bambou, et évoquent également d'autres pistes pour l'avenir, comme le sel et le mycélium, ce réseau racinaire sur lequel poussent les champignons.

00:15 Volet 3 Ponts vivants et constructions en fibres

Si les nouveaux modes de construction à base de bois, de bambou ou de mycélium font florès, certains vont plus loin en s'inspirant directement de structures organiques. Au nord-est de l'Inde, dans l'État du Meghalaya, le peuple khasi construit depuis des siècles des "ponts vivants", dont l'ossature est uniquement constituée de racines aériennes de figuiers à caoutchouc. Ces ouvrages ne sont praticables qu'au bout de plusieurs décennies, mais leur principe a inspiré des adeptes de botanique architecturale, les encourageant à allier végétation et technologie.

Des immeubles dotés de façades végétales aux constructions reproduisant des ailes d'insectes ou des toiles d'araignées, ce dernier volet présente des exemples de bâtiments qui effacent les frontières entre nature et architecture.