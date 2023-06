"Sur le front" « Plages en France : d’où vient tout ce sable ? » lundi 26 juin 2023 sur France 5 avec Hugo Clément - Vidéo

Lundi 26 juin 2023 à 21:00, France 5 vous propose de découvrir une nouvelle enquête inédite d'Hugo Clément dans "Sur le front" : « Plages en France : d’où vient tout ce sable ? ».

Chaque année en hiver, on assiste à une débauche de moyens sur nos côtes pour cacher une triste réalité : le sable de nos plages disparaît, petit à petit. Il faut en rapporter des dizaines de milliers de tonnes, par bateau ou par camion, pour assurer l’été suivant.

Dans un tour de France des stations balnéaires, Hugo Clément nous fait découvrir que les plages ne sont pas seulement un terrain de jeu pour les vacances. Ce sont surtout des sites naturels, vivants : ils servent d’airbag entre la terre et la mer et doivent absolument être protégés.

Edito de Hugo Clément

Quand j’ai vu que la France s'engageait à classer 10 % de son territoire en protection forte, je me suis demandé comment est-ce possible ? Nous avons donc épluché les chiffres et nous nous sommes rendu compte que non seulement nous sommes encore loin de cet objectif mais qu’en plus, nous avons classé des zones inaccessibles et quasiment inhabitées, comme une grande partie de la Guyane et des îles perdues au milieu des océans, pour gonfler les chiffres.

J’ai découvert que, un peu partout en France, des citoyens se battent pour préserver des territoires qui normalement devraient déjà être protégés sur le papier par des labels. Ces combattants ne supportent plus ces petits arrangements avec la législation. Ils m’ont alerté sur des situations ubuesques. J’ai découvert que la France ne respecte pas la législation européenne : dans les zones Natura 2000, il est toujours possible d'épandre des pesticides, alors que cela devrait être encadré. Dans le Var, il est possible d‘attaquer à l’explosif une partie d’un parc naturel régional pour en faire un site industriel, une mine. Même dans les parcs nationaux, que je pensais être bien protégés, je me suis aperçu qu’à Marseille par exemple, les égouts de la ville se déversent au cœur du parc national des Calanques ! Côté mer, la pêche industrielle est autorisée à l'intérieur des parcs marins de nos côtes.

Pourtant, j’ai réalisé que quand on protège vraiment un endroit, les résultats sont extrêmement positifs et la biodiversité revient très rapidement. C’est comme cela que j’ai assisté à la découverte, dans le massif des Ecrins, d’un papillon jamais observé !

Des séquences exceptionnelles

​Biscarrosse : quand les camions et les tractopelles débarquent

Près de 80 000 mètres cubes de sable étalés en moyenne chaque année sur 7 kilomètres de plage… C’est la triste réalité de la commune de Biscarrosse, où des engins de chantier transvasent du sable des plages sauvages vers les espaces plus fréquentés chaque hiver. Des travaux impressionnants, pour plus de 300 000 euros par an, pour maintenir, tant bien que mal, la plage qui recule de deux mètres par an à cet endroit.

D’où viennent les galets de Nice ?

Vous pensiez que les galets de la plage de Nice étaient apportés par la houle de la Méditerranée ? Pas tout à fait… Chaque année, près de 5 000 mètres cubes de cailloux sont acheminés sur le rivage. Tous les Niçois sont habitués à voir le ballet des camions et les tractopelles qui préparent la plage avant l’arrivée des transats. Mais d’où viennent ces pierres ? Nous avons remonté la filière pour découvrir qu’ils sont prélevés dans des rivières sauvages ou extraits de carrières dans l’arrière-pays.

Sète : des boudins en plastique au fond de la mer pour sauver la plage

C’est une innovation de la ville de Sète : de longs boudins en plastique sont installés au fond de l’eau, au large de la plage. Ils sont remplis de sable et servent à casser la houle. Les vagues sont donc moins fortes, les tempêtes moins dévastatrices, et le sable disparaît un peu moins vite. Coût de l’opération ? 6,8 millions d’euros !

Insolite : nos plages abritent le plus grand lézard d’Europe… et il est menacé

Le lézard ocellé, tout droit sorti d’une autre ère, est le plus grand lézard d’Europe. Personne ne le voit jamais, et pourtant il vit sur nos plages ! Ce petit reptile fait partie de la liste rouge des espèces menacées, mais après l’avoir bien cherché, nous sommes tombés sur cet animal magnifique, aux reflets verts et bleus. Des combattants se battent pour préserver son habitat et lui permettre de cohabiter harmonieusement avec les promeneurs.

Les larmes de sirènes : ces billes de plastique qui envahissent tout notre littoral

Elles ont la couleur du sable, la taille du sable… mais ce n’est pas du sable ! Ces petites billes au si joli nom sont en vérité des petites billes de plastique. Aucune partie du littoral français n’est épargnée. L’Etat a même porté plainte contre les fabricants de ces billes à la base de la fabrication de tous nos objets en plastique. L’industrie laisse s’échapper des billes en permanence, ce qui obligent les riverains à nettoyer inlassablement les abords des usines pétrochimiques.

Espoir : l’emblématique bâtiment du Signal a été remplacé… par une dune !

L’hiver dernier, tout le monde se souvient des images impressionnantes de cet immeuble détruit par les engins de chantier, face à l’océan. Le Signal, le symbole de l’érosion en France, a été supprimé. Ce qu’on sait moins en revanche, c’est qu’à la place, une dune a été créée pour que la plage devienne à nouveau sauvage et reprenne son rôle naturel : un pare-choc entre l’océan et la terre.

Des combattants

Eric Chaumillon

Longs cheveux, teint hâlé et lunettes teintées… Eric Chaumillon n’est pas (que) surfeur, c’est LE scientifique spécialiste des plages en France. Basé à La Rochelle, Eric nous emmène sur les plus beaux rivages de France et nous convainc : il faut redonner à nos plages leur rôle naturel pour lutter contre le réchauffement climatique.

Cristina Barreau

Cristina Barreau, de l’association Surfrider, lutte inlassablement contre les microbilles de plastique surnommées “larmes de sirène”. Tel David contre Goliath, cette infatigable combattante traque les responsables, nettoie les plages, et nous alerte sur cette pollution insidieuse et dévastatrice pour nos plages.