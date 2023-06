"Crânes de cristal : vérité ou supercherie ?" sur RMC Story lundi 26 juin 2023

Lundi 26 juin 2023 à 21:10, RMC Story diffusera un nouvel inédit de la collection documentaire "Les plus grands mystères de l'histoire" : « Crânes de cristal : vérité ou supercherie ? » réalisé par Guilain Depardieu.

Depuis plus d’un siècle, les crânes de cristal passionnent les chasseurs de trésors, les archéologues et les anthropologues. Conservés dans les plus grands musées du monde comme le British Museum de Londres ou le musée du Quai Branly à Paris.

Ces représentations de crânes humains en cristal de roche apparues pour la première fois au début du 20ème siècle, n’ont cessé de déclencher des débats et des polémiques. Certains sont complètement transparents, d’autres sont fumés ou colorés et la plupart sont de taille humaine.

Si ces objets alimentent la controverse, c’est parce que ces véritables œuvres d’art sont, selon la grande majorité des experts, ni plus ni moins que des contrefaçons. Pourtant, selon certains adeptes d’ésotérisme, ces crânes dateraient de plusieurs millénaires et d’innombrables théories circulent encore aujourd’hui sur la provenance de ces objets devenus célèbres partout où ils ont été exposés.

Certains affirment que les cranes ont été sculptés par les Mayas ou les Aztèques, d’autres qu’ils leur ont été donnés par un peuple venu de l’Atlantide ou encore qu’ils seraient la preuve de l’existence des extraterrestres. D’autres leur attribuent des pouvoirs surnaturels comme celui de guérir. Qui a bien pu sculpter ces crânes en cristal de quartz, la matière la plus dure au monde après le diamant ? Quels outils ont pu être utilisés, sachant que la fabrication d’un tel objet exige une grande expertise et une grande précision, mais surtout une quantité de travail pharaonique ? Mais surtout, pourquoi ces reliques macabres ont-elles été créées ?

Pour démêler le vrai du faux, nous avons réuni une équipe de 5 experts internationaux : anthropologues, historiens et archéologues. Ensemble, ils ont mené l’enquête. Grâce à leurs témoignages, à des images de synthèses et des reconstitutions, vous allez élucider le mystère des crânes de cristal.

Retrouvez ce documentaire inédit « Les plus grands mystères de l'Histoire - Crânes de cristal : vérité ou supercherie ? » lundi 26 juin à 21h10 sur RMC Story.