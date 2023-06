"Puy du Fou : le génie des spectacles révélé" sur RMC Découverte mardi 27 juin 2023

Mardi 27 juin 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Puy du Fou : le génie des spectacles révélé" réalisé par Romain Clément.

Le Puy du Fou a su conquérir les coeurs en 45 ans. Elu meilleur parc au monde en 2012 et 2014 aux Etats-Unis, le célèbre parc vendéen continue d´attirer chaque année toujours plus de visiteurs, et de se développer à l´international, avec un nouveau parc en Espagne, des spectacles en Hollande et bientôt aux Etats-Unis.

Si les histoires développées par le Puy du Fou séduisent, c´est grâce aux émotions qu´elles véhiculent, mais aussi par les trésors d´ingénierie déployés par les équipes.

Les équipes n´hésitent pas à faire appel aux meilleurs talents des industries aéronautiques ou automobiles pour garantir la fiabilité et la robustesse des mécanismes qui contribuent à faire du parc un fleuron mondial de l´innovation au service du spectacle.

Les créatifs du Puy du Fou conçoivent des prototypes uniques au monde pour donner à chaque représentation un caractère singulier.

L´innovation au service de l´émotion, voici le secret des machineries qui font du Puy du Fou un parc unique en son genre.

Dans ce documentaire, vous allez découvrir comment le Puy du Fou crée des spectacles toujours plus immersifs et impressionnants grâce aux dernières technologies, pour toucher un public toujours plus nombreux.

Découvrez ce parc français unique au monde, mardi 27 juin 2023 à 21:10 sur RMC Découverte.