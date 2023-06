"L'Apocalypse à l'âge du bronze" sur France 5 jeudi 29 juin 2023 dans "Science grand format" - Vidéo

Jeudi 29 juin 2023 à 21:00 sur France 5, Mathieu Vidard vous propose dans "Science grand format" de découvrir « L'Apocalypse à l'âge du bronze », un document écrit et réalisé par Katie Reisz.

Que s’est-il passé à la fin de l’âge du bronze ?

Il y a un peu plus de 3 000 ans se produit un événement catastrophique, qui est resté très longtemps entouré de mystère.

Avant cet événement, des civilisations riches et prospères fleurissent tout autour de la Méditerranée. Des navires sillonnent la mer, chargés d’or et de produits précieux. Artistes et artisans élaborent des objets d’un grand raffinement. Puis, presque du jour au lendemain, les cités et centres de pouvoir cessent d’exister. Les palais sont détruits. La catastrophe est d’une si grande ampleur que les civilisations mycénienne et hittite sont quasiment rayées de la carte. Seul l’empire égyptien survit quelque temps, mais il n’est plus qu’un pâle reflet de sa splendeur passée. Même l’écriture, très présente chez ces trois peuples, tombe pratiquement dans l’oubli. Le monde vient d’entrer dans ce qu’on appelle les « siècles obscurs ».

Aujourd’hui, scientifiques et historiens unissent leurs forces pour tenter d’élucider le mystère de cet anéantissement. Ils doivent suivre des indices et déployer toutes les techniques de l’archéologie moderne afin de découvrir la vérité.

L’enquête commence à Louxor, en Égypte, où le temple funéraire de Ramsès III présente une série de bas-reliefs et d’inscriptions extraordinaires. Ils relatent les événements de l’époque, et décrivent des batailles contre les « Peuples de la mer », de mystérieux envahisseurs. Selon ce récit, les puissances mycéniennes, hittites et cananéennes seraient toutes tombées sous les coups de ces seuls agresseurs. Mais comment des pilleurs auraient-ils pu venir si facilement à bout d’armées bien organisées ? Comment auraient-ils pu attaquer des citadelles situées en hauteur, loin des côtes, et entourées de murs fortifiés ?

Au fur et à mesure des découvertes, l’équipe d’archéologues commence à entrevoir la vérité concernant les Peuples de la mer et leur rôle dans la chute des empires. Et d’élaborer une nouvelle hypothèse, bien plus effrayante, qui désigne le vrai responsable de l’apocalypse à l’âge du bronze…