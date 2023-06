"Mireille Mathieu - La mystérieuse demoiselle d'Avignon" raconté par Stéphane Bern le 21 juillet sur France 3

Vendredi 21 juillet 2023 à 21:10, France 3 diffusera "Mireille Mathieu - La mystérieuse demoiselle d'Avignon", un documentaire inédit écrit et réalisé par Valérie Inizan.

Pour nous tous, Mireille Mathieu aurait donc été façonnée par son impresario, Johnny Stark. Et si la réalité était toute autre ? Et si c’était la « gentille petite Mireille » qui avait fait de Stark l’instrument de sa destinée ?

Johnny Stark est mort depuis trente et un ans, et personne ne l’a remplacé auprès de la chanteuse, si ce n’est peut-être sa sœur, Monique. Et pourtant Mireille est toujours là…

Et c’est elle qui décide. Elle décide de ses tournées, de son agenda, de tout. Et elle chante toujours avec autant de succès en France mais aussi en Russie, en Allemagne, en Pologne ou en Asie… (Sa tournée actuelle dans les pays de l’Est est un triomphe.) C’est elle aussi qui décide de ses apparitions à la télévision, qu’elle souhaite peu nombreuses, et qui sont, chaque fois, récompensées par d’exceptionnelles audiences. C’est elle qui décide et valide ceux qui peuvent témoigner sur elle. Elle est crainte et personne n’agit sans son accord.

En vraie patronne, elle est désormais propriétaire de l’intégralité de son catalogue de chansons. Editrice, productrice, agent, Mireille Mathieu est une vraie chef d’entreprise indépendante.

Qu’est-ce que cela prouve ? Que la petite ingénue s’est transformée, au contact de son premier impresario, en redoutable femme d’affaires et de caractère, que les moqueries et critiques dont elle a été la cible dès ses débuts ont forgé sa personnalité ou que la jeune fille naïve ne l’était peut-être pas tant que ça ?

Ce qui est sûr, c’est que Mireille Mathieu a fait preuve d’une détermination hors normes.