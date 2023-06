"Narbonne, la seconde Rome" à revoir sur ARTE samedi 1er juillet 2023 - Vidéo

Narbonne fut l’une des plus grandes métropoles de l’Empire romain en Gaule. Les récentes découvertes et avancées scientifiques renseignent sur le rôle crucial de cette cité florissante qu’on surnomma justement "la seconde Rome". Un document à revoir sur ARTE samedi 1er juillet 2023 à 20:50.

Colonisée au Ier siècle avant J.-C., la gallo-romaine Narbo Martius, dans l’Aude, était la capitale d'une vaste province d’Occitanie, la Narbonnaise. Sa proximité avec la Méditerranée, via le canal de la Robine, en a fait l’une des plus importantes plaques tournantes du commerce maritime entre Rome et ses colonies, au point qu’elle fut surnommée "la seconde Rome". À la différence d’Arles et de Nîmes, pourtant de moindre importance, cette présence a laissé peu de traces en surface.

Mais depuis une vingtaine d'années, des fouilles entreprises dans le sous-sol et les environs de la cité ont permis d’exhumer les vestiges d'un capitole aux dimensions monumentales, d'un amphithéâtre et d'entrepôts souterrains. En 2019, la découverte à sa périphérie d'une immense nécropole romaine mobilise l’équipe d’archéologues de l’Inrap (Institut national des recherches archéologiques préventives) que dirige Valérie Bel.

L'étude des 1 500 tombes qu’elle renferme permet de documenter l'histoire des habitants, leur origine, mais aussi leurs coutumes et leurs activités. Dans le même temps, d'autres chantiers ont révélé les vestiges de quartiers d'habitation, d’exploitations viticoles, de vastes installations portuaires sur le site de Port-la-Nautique, ainsi que d’une luxueuse villa impériale.

Métropole antique

À quoi ressemblait Narbonne au temps de la colonisation romaine ? Suivant sur le terrain des équipes de l’Inrap, ce documentaire, étayé d’éclairages d’historiens et de reconstitutions en images de synthèse, fait resurgir l’histoire méconnue d’une métropole antique florissante qui a rayonné pendant plus de trois siècles sur le monde méditerranéen.