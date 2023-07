“Nus et culottés” : « Objectif Les volcans d'Auvergne» sur France 5 lundi 10 juillet 2023 avec Nans & Mouts - Vidéo

Nans et Mouts vous donnent rendez-vous sur France 5 lundi 10 juillet 2023 pour un nouvel inédit de "Nus et Culottés". Leur objectif cette semaine : les volcans d'Auvergne

Nans et Mouts partent tout nus et sans argent depuis une plage du sud de la France, avec le rêve de rejoindre le sommet d’un volcan d’Auvergne et d’y organiser un concert de gospel autour d’une soupe faite maison.

Pour cuisiner leur soupe, ils devront trouver les ingrédients sur le chemin. Mais quand on décide de faire une soupe au potimarron pour autant de personnes, il faut aussi trouver un moyen de transporter les ingrédients !

Quant au gospel, il leur faudra beaucoup de chance et de persévérance pour rencontrer un groupe d’accord pour faire le voyage et capable de réveiller un volcan !

Grâce à la rencontre, à l’échange, au don et au troc, Nans et Mouts vont devoir user de persévérance et de confiance pour cheminer vers leur rêve et organiser cet événement…