"J’irai dormir chez vous" au Nicaragua avec Antoine de Maximy sur France 5 mercredi 12 juillet 2023 - Vidéo

Mercredi 12 juillet 2023 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir "J’irai dormir chez vous" au Nicaragua avec Antoine de Maximy.

Armé de son sourire, de ses caméras et de son incontournable chemise rouge, Antoine s’envole pour l’Amérique centrale, en direction du Nicaragua.

Ce petit pays, baigné par l’océan Pacifique et la mer des Caraïbes, marqué par de longues périodes de dictature et d’instabilité politique, est aujourd’hui l’un des plus paisibles du continent. Raison suffisante pour aller voir ce qui s’y passe et comment on y vit.

Pour pouvoir se déplacer à son aise, Antoine décide de louer une voiture. Bien lui en prend, car, manifestement, Managua, la capitale, n’est pas simple à appréhender. Comme tout bon voyageur, Maxime cherche d’abord à rejoindre le centre-ville. La cathédrale, imposante, se dresse bien à l’endroit qu’on lui a indiqué, mais elle est à l’abandon, au cœur d’une vaste place tout aussi déserte. L’un des rares passants lui explique que, depuis le terrible séisme de 1972, « il ne reste à Managua que des parcs et des quartiers résidentiels ». Il ne faut donc pas s’attendre à y trouver des monuments ou des bâtiments anciens, mais Antoine ne se démonte pas et part en quête d’un « coin vivant ».

Au gré de ses déambulations, il finit par tomber sur le Mercado Oriental, un quartier où il fait la connaissance de Hector et de Tomasa, avec qui il partage un repas en famille. Mais pas question de séjourner chez eux, car ils manquent d’espace.

Las de l’ambiance peu accueillante de la capitale nicaraguayenne, Antoine reprend la route vers le nord jusqu’à Telpaneca, une bourgade tranquille où, aux dires de l’un de ses habitants, « il n’y a rien à faire, à part s’asseoir sur un banc et regarder ». Rien ? Pas tout à fait puisque, après avoir rencontré une famille d’agriculteurs qui l’emmènent voir leur plantation de café, il assiste à la fête annuelle de la Vierge, avant de se faire inviter à dormir au dispensaire local par Ian, un charmant médecin francophone.

Après sa virée dans le Nord, notre « globe-squatteur » décide de se rendre à Bluefields, sur la côte caraïbe, une région difficilement accessible par la route. Mais, surtout, il a l’intention d’aller visiter le petit village de Tasbapauni et, pour cela, il lui faudra une sacrée dose de patience. Car, trouver sa place sur un bateau et obtenir des renseignements sur les horaires de départ, ce n’est pas une sinécure !