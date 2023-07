"Goldman : un héros si discret" à revoir sur W9 mercredi 11 juillet 2023 - Vidéo

Mercredi 11 juillet 2023 à 21:05, Jérôme Anthony vous proposera de voir ou de revoir sur W9 le documentaire "Goldman : un héros si discret".

Jean-Jacques Goldman est l'un des plus grands artistes de la chanson française.

De ses timides débuts à son ascension fulgurante à ses prestigieuses collaborations ou ses engagements caritatifs, retrouvez les moments clés de la vie d'une star pas comme les autres.

Avec son entourage proche, Céline Dion, Johnny Hallyday, Michel Drucker ou encore M.Pokora, Laurent Boyer et son complice de toujours Michael Jones, vous découvrirez le parcours exceptionnel d'un homme singulier, sensible et attachant !