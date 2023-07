"Renaud, souvenirs, souvenirs" : document inédit à voir sur France 2 jeudi 3 août 2023

Jeudi 3 août 2023 à 23:15, juste après la rediffusion du concert "Joyeux anniversaire Renaud", France 2 vous proposera de découvrir un documentaire inédit "Renaud, souvenirs, souvenirs".

Renaud est incontestablement l’une des légendes de la chanson française. Il a inventé un style, une langue. Les français aiment l’artiste autant que ses chansons, qui sont gravées dans la mémoire collective et se transmettent de génération en génération. Ce n’est pas un hasard si, au fil des années de nombreux artistes ont repris ses titres.

Dans ce documentaire inédit, remontons le temps, replongeons-nous dans ces beaux moments de télévision et redécouvrons ses plus belles prestations inédites et émouvantes :

Renaud reprenant ses plus beaux classiques (Laisse béton, Manhattan Kaboul, Mistral Gagnant, Morgane de toi, Manu, …), ses amis réinterprétant ses chansons (Soprano, Nicolas Sirkis, Jean-Louis Aubert, Thomas Dutronc, Julien Clerc, Laurent Voulzy ...) ou partageant la scène avec lui (Axelle Red, Johnny Hallyday, Carla Bruni, Patrick Bruel, ….), et aussi des témoignages sur des anecdotes marquantes de sa carrière.

En première partie de soirée, France 2 rediffusera l'émission "Joyeux anniversaire Renaud" diffusée en juin 2022 à l'occasion de son 70ème anniversaire et de la sortie de son album, Métèque

Une soirée placée sous le signe du souvenir et de la musique, pour rendre hommage à ce rockeur au grand cœur !