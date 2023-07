"Une maison, un artiste" : Rembrandt, une vie à Amsterdam, dimanche 16 juillet 2023 sur France 5

Dimanche 16 juillet 2023 à 22:40, France 5 vous proposera de découvrir un inédit de la collection documentaire "Une maison, un artiste" consacré cette semaine à Rembrandt.

Plus de 350 ans après sa mort à Amsterdam en 1669, le célèbre peintre Rembrandt défraye toujours la chronique et suscite des remous dans le monde de l’art. Certaines toiles auraient été attribuées à tort au maître hollandais.

Pourtant, à Amsterdam, à quelques pas de la maison de Rembrandt, dont le peintre avait fait l’acquisition en 1639, un jeune marchand d’art hollandais est persuadé d’avoir découvert un chef-d’œuvre jusqu’alors inconnu du maître : le portrait d’un jeune homme vêtu d’une cape de velours. Débute alors une enquête qui va révéler l’univers de ce peintre de génie, aussi prolifique qu’énigmatique.

Il faut dire que Rembrandt Harmenszoon van Rijn, habituellement désigné sous son unique prénom « Rembrandt », a toujours su brouiller les pistes. Toute sa vie durant, jouant de ses pinceaux et de ses couleurs, il a été coutumier de l’ombre et la lumière, la richesse et le deuil, la gloire et l’opprobre, l’éclat et les ténèbres. Un alchimiste du clair-obscur.

Avec les témoignages de :