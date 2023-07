"J'irai dormir chez vous" en Tanzanie & aux Pays-Bas mercredi 19 juillet 2023 sur France 5 - Vidéo

Mercredi 19 juillet 2023 à partir de 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir deux numéro de "J'irai dormir chez vous" avec Antoine de Maximy.

Une chemise rouge, un sac à dos, trois caméras, et des destinations plus ou moins lointaines. Antoine de Maximy partage ses rencontres authentiques, et ses aventures uniques de globe-trotter.

Il tente de se faire inviter pour la nuit chez ses nouvelles connaissances.

21:00 "J'irai dormir chez vous" en Tanzanie

La Tanzanie, connue pour ses grandes réserves animalières, se trouve en Afrique de l'est.

Antoine commence son périple à Morogoro, dans centre du pays. Attiré par cette région montagneuse, il loue une moto et part explorer les reliefs environnants. Il arrive dans un hameau isolé. Le voyageur hésite à rester car les jeunes semblent ne pas apprécier sa présence. Mais il fait la connaissance de Nuwia Issa qui tient la petite épicerie. C'est chez lui qu'il va passer la nuit, après avoir participé à une fête mémorable.

Puis Antoine se rend à Dar es Salam, et rencontre Kasililika qui raconte ses difficultés d'homme d'affaire.

Antoine termine son voyage à Arusha, près du Kilimandjaro. C 'est dans cette région que se trouvent les Masaïs. Le globe-squatteur passe les collines à moto pour atteindre leurs territoires.

21:50 "J'irai dormir chez vous" aux Pays-Bas

Antoine commence son voyage aux Pays-Bas à Goes, dans la province de Zélande. C'est vendredi soir et la petite ville est très animée. Le voyageur file ensuite vers le nord-est du pays et atterrit à Pekela. Il pleut et il n'y a pas grand monde dehors. Antoine erre le long d'un canal avant de découvrir que Pekela est une bourgade bien particulière : 100 mètres de large pour 17 kilomètres de long.

Antoine termine son voyage à Amsterdam. L'agitation de la ville tranche avec le reste du pays. Il commence par le quartier rouge où il rencontre plusieurs prostituées qui plaisantent avec lui. Antoine quitte le centre et se dirige vers les quartiers résidentiels. Il aperçoit une famille vivant dans un appartement semi enterré. C'est par la fenêtre qu'il entre pour boire un café. En sortant, pensant aller se coucher, Antoine croise un jeune homme dans la rue qui se rend dans un coffee shop. Antoine bien qu’il ne fume pas lui emboîte le pas et passe la soirée au milieu d'un épais nuage de fumée...