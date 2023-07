"Que sont-ils devenus ? L'incroyable destin des stars des émissions de télécrochet" sur TF1 mardi 25 juillet 2023 - Vidéo

Mardi 25 juillet 2023 à 23:25, Karine Ferri vous proposera de voir ou de revoir sur TF1 le documentaire "Que sont-ils devenus ? L'incroyable destin des stars des émissions de télécrochet".

Que sont devenus Cindy Sander, Myriam Abel, Mario, Michal ou encore Magali Vaé ?

Suivez les traces de ces Stars qui ont fait les plus grandes heures des émissions cultes comme la « Star Academy » ou la « Nouvelle Star ».

Tous ont marqué l'histoire de ces télé-crochets modernes. Mais, comment ont-ils vécu leur soudaine médiatisation ? Quels rapports entretenaient-ils avec les autres candidats et les jurys souvent intransigeants ? Des années après leur passage dans ces célèbres émissions, ils dévoileront les secrets et les coulisses mais surtout, ils ont ouvert leur porte sans rien cacher de leur nouvelle vie.

A leur sortie, tous étaient promis à une brillante carrière sous les lumières du show-business. Pourtant, tout ne s’est pas forcément déroulé comme prévu.

Suivez l’incroyable métamorphose de l’étonnante Cindy Sander. Raillée et humiliée en 2008 par le jury de la « Nouvelle Star », le cultissime « papillon de lumière » est désormais une authentique Star : avec une perte de 45 kg, elle est devenue l’égérie du grand couturier Manfred Thierry Mugler et vient de triompher à Berlin pendant 2 ans dans l’un des plus grands shows musicaux jamais créés en Europe.

Pour d’autres, les rêves de Star se sont depuis longtemps évanouis, même pour ceux qui étaient sortis vainqueur après des mois de compétition comme Myriam Abel et Magali Vaé, toutes deux sacrées en 2005, respectivement de la « Nouvelle Star » et de la « Star Academy ». Aujourd’hui, toutes les deux continuent de vivre de la musique mais loin de l’actualité médiatique. Et leur quotidien n’est pas non plus le même. Myriam Abel enchaîne les petits concerts en parvenant à monnayer avantageusement son passage par « Nouvelle Star ». Quant à Magali Vaé, elle aussi se produit régulièrement notamment pour des mariages ou des comités d’entreprise. En revanche, elle est revenue à une existence plus modeste, presque anonyme. Exceptionnellement, elle s’est confiée sur les violentes critiques qu'elle a subies sur son physique lors de son passage à la « Star Academy ».

Enfin, découvrez comment Michal est à présent devenu une Star à l’étranger et comment Mario, le « meilleur ennemi » de Jean-Pascal dans la « Star Academy 1 » s’est transformé en un prolifique business man.