"Echappées Belles" : « Week-end à Narbonne » sur France 5 samedi 29 juillet 2023 - Vidéo

Samedi 29 juillet 2023 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Échappées Belles” dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène en week-end à Narbonne.

Découvrir Narbonne le temps d’un week-end, c’est s’aventurer sur une Côte du Midi méconnue et pourtant si généreuse !

Jérôme Pitorin monte dans un train pour découvrir la cité antique de Narbonne ! En suivant le cours de l’eau, au fil du canal de La Robine, il rencontre des narbonnais passionnés par leurs métiers, ce qui fait leur fierté tant dans le patrimoine bâti que dans les paysages façonnés par la tramontane mais aussi par ce qu’ils cultivent, pêchent et récoltent pour savourer leur région à l’assiette…

À pied, en bateau, à cheval ou à vélo, découvrir Narbonne le temps d’un week-end, c’est la promesse de vouloir revenir pour poursuivre ce dépaysement complet, entre terre et mer, patrimoine et biodiversité, viticulture et gastronomie !

Les reportages diffusés :

Les habitants du canal

Tous les jours, Alban prend son café sur son balcon, face aux péniches qui passent sous ses fenêtres. Il fait partie des rares personnes à avoir le privilège de vivre ici, sur l’une des rues commerçantes les plus prisées de Narbonne. Cerise sur le gâteau, en quelques secondes, il arrive sur son lieu de travail : une agence immobilière qu’il tient avec ses parents et son frère.

Narbonne : un art de vivre, entre ville et plage

Non loin des halles, on trouve aussi un marché coloré. C’est ici que Clara vient y faire ses courses pour les petits déjeuners de son auberge de jeunesse. Amoureuse de sa ville, elle a décidé d’y revenir après avoir vécu à l’étranger pour y monter son auberge.

Ils ont tous les âges et viennent de toute la France, d’Italie et d’Espagne et ont sympathisé à l’auberge… Ensemble, ils se baladent dans Narbonne et vont surtout profiter de l’atout de la ville : sa plage.

La gastronomie narbonnaise

Depuis quelques années, la région révèle tout son potentiel viticole. Avec de plus en plus de vignerons bios qui s’installent, on n’a pas fini d’entendre parler de ses vins. Au Domaine des 2 ânes, Magali et ses 15 saisonniers sont en pleine vendanges tandis que les ânes déblayent les environs pour assainir la terre et éviter les incendies. Aujourd’hui, Magali fait aussi déguster son vin à un sommelier de la région en quête de nouveautés pour sa carte…

Un riche patrimoine naturel

Le Parc Régional de la Narbonnaise est aussi réputé pour être l’un des plus grands couloirs migratoires d’Europe. Accompagné d’un photographe, le naturaliste Dominique fait découvrir à des touristes l’étang de Campignoles où l’on peut admirer des cigognes blanches et noires. Dans les terres aussi on trouve des lieux d’exception… Plus grand gouffre d’Europe, le gouffre de Capresbine impressionne par sa beauté

La tramontane ou comment faire du vent un atout

Dormir sur la Méditerranée n’est pas toujours de tout repos… C’est à Narbonne et ses environs que l’on enregistre des records de vent en France. Ici, le quotidien est régi par la tramontane, ce vent de secteur nord à nord-ouest qui sculpte le paysage depuis des siècles. Laurent et Jeannine, gardiens du phare de Leucate depuis 27 ans, font partis de ceux qui y sont le plus exposés. Tous les jours, Laurent mesure la force du vent tandis que Jeannine profite du vent pour faire sécher son ligne. Laurent nous explique comment le vent gouverne son travail mais aussi les émotions qu’il lui procure chaque jour.

La passion médiévale

La première fois que Thierry et Audrey ont vu le château de Villerouge-Termènes, ils ont eu le coup de foudre immédiat, comme si les pierres leurs parlaient… Depuis, ils y ont installé un concept unique en Europe : un restaurant médiéval. En costume, ils servent de la bonne ripaille et de la vinasse gouleyante…

En seconde partie de soirée, France 5 rediffusera le numéro « Massif de l'Oisans, joyau des Alpes ».