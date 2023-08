"Les routes de l'impossible" au Népal et en Centrafrique à revoir sur France 5 mardi 8 août 2023 - Vidéo

Mardi 8 août 2023 à partir de 21:00, France 5 diffusera deux numéros inédits de la série documentaire “Les routes de l'impossible” : « Népal face aux précipices » et « Centrafrique, à leurs risques et périls ».

A travers le monde, des hommes affrontent quotidiennement l'enfer pour gagner leur vie. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes dans leur pays, ils bravent tous les obstacles pour arriver à destination, parfois au péril de leur vie.

21:00 "Les routes de l'impossible" Népal : Face aux précipices

A l'extrême nord-ouest du Népal, la vallée de Limi se cache derrière une série de pics dépassant les 6000 m d'altitude. Durant l'hiver, elle se retrouve complètement coupée du monde. Pour y livrer des vaccins et des médicaments, une poignée d'hommes et de femmes se lance dans une aventure de plusieurs jours où chemins à flanc de paroi et hauts cols enneigés les attendent. L'équipe alterne marche à pied et trajets en 4/4. Mais, les caravanes de mules s'avèrent un moyen de transport bien plus fiable que les véhicules tout-terrain pris dans les glaces ou dans les éboulis.

Adossée au plateau du Tibet, la vallée de Limi vit encore à l'heure de traditions ancestrales. Elle abrite l'un des plus vieux monastères Bouddhistes du pays. Mais, avec la fonte des glaciers qui s'accélère, les villages de la vallée sont en sursis.

Les régions de l'ouest du Népal sont les plus isolées du pays. En sillonner les pistes est, à chaque fois, une danse avec la mort. Nagendra lance son camion au bord de l'abîme, prêt à prendre tous les risques pour livrer à temps et faire vivre sa famille.

21:45 "Les routes de l'impossible" Centrafrique, à leurs risques et périls

En Centrafrique, la guerre civile a fini de déstabiliser un pays à l'équilibre déjà fragile.

La richesse des sous-sols ne ruisselle pas sur le quotidien éprouvant des habitants. Des villes sont quasiment coupées du monde comme celle d’Ngoto… La route qui y mène est un impraticable, les ambulances ne passent plus, alors les évacuations médicales se font à moto ! Un calvaire pour les malades. Une course contre la montre ou plutôt une course contre la mort.

Lors de la dernière guerre civile, beaucoup de taxis et de bus ont été détruits ou volés. Les véhicules manquent, alors certains taxis brousses utilisent des bétaillères ! Compressés, écrasés, secoués dans tous les sens, comme dans une machine à laver. Le trajet est infernal pour les passagers… Mais chacun garde sa bonne humeur même quand il s’agit de passer une nuit à la belle étoile.

Subir les mauvaises pistes n’est pas une fatalité en Centrafrique. La rivière Oubangui fait office d’autoroute… Des eaux plutôt calmes mais souvent meurtrières ! Les baleinières, de grandes embarcations, n’ont rien à envier aux bétaillères ! Les passagers s’y entassent de la même manière et les naufrages sont nombreux ! Moteur hors d’âge qui tombe en panne au mauvais moment, et navigation de nuit sans éclairage, provoquent de terribles accidents… L'équipe de l'émission a vécu en direct l’un de ces naufrages.

En camion, à moto ou en bateau, pour se nourrir, se soigner ou vendre ses marchandises, la vie des centrafricains est une course d'obstacle.

Mais quoi qu’il arrive, les 6 millions de centrafricains se répètent cette maxime « Quel que soit la durée de la nuit, le soleil apparaitra ».