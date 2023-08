"J'irai dormir chez vous" au Cap Vert & en Grèce sur RMC Découverte vendredi 18 août 2023

Vendredi 18 août 2023 à partir de 21:00, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir deux numéro de "J'irai dormir chez vous" avec Antoine de Maximy.

Une chemise rouge, un sac à dos, trois caméras, et des destinations plus ou moins lointaines. Antoine de Maximy partage ses rencontres authentiques, et ses aventures uniques de globe-trotter.

Il tente de se faire inviter pour la nuit chez ses nouvelles connaissances.

21:10 "J'irai dormir chez vous" au Cap Vert



Antoine de Maximy, le célèbre globe-trotteur à la chemise rouge prend la route du Cap Vert et de ses îles.

Sa première destination est l'île de Boa Vista où Antoine décide de se rendre directement dans la ville de Sal Rei afin d'aller à la rencontre des locaux.

Il prend ensuite la direction de Praia, la capitale du pays qui se trouve sur l'île de Santiago, où il prend part à la vie locale en visitant le marché.

Antoine finit son voyage sur l'île volcanique de Fogo où il fait la découverte d'un village dans le cratère d'un volcan, de son école et de ses habitants.

22:15 "J'irai dormir chez vous" en Grèce



Aventurier jusqu'au bout, Antoine arrive à l'aéroport sans billet et se retrouve quatre heures plus tard en Grèce sous le ciel brûlant d'Athènes !

Dès le début de son périple, Antoine se promène dans un quartier dit « difficile ». Après s'être fait chasser par les vendeurs à la sauvette Antoine décide de découvrir la Grèce oubliée des touristes. Dans un village à la frontière bulgare, il rencontre Mikaël qui l'accueille sans hésiter.

Antoine continue son voyage à Astypalea, une île magnifique aux maisons bleues et blanches, où il fait la rencontre d'un couple d'éleveur de chèvres. Tous trois communiquent par gestes, mimes ou dessins. Une rencontre forte, parmi les plus belles de la série.