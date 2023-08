"Capturer le CO2 dans l'air : un moyen de refroidir la Terre ?" sur ARTE samedi 26 août 2023

Limiter le réchauffement climatique en extrayant le CO2 de l’atmosphère : solution miracle ou illusion ? Ce documentaire, diffusé sur ARTE samedi 26 août 2023 à 22:25, passe au crible les méthodes existantes.

Comme l’atteste le dernier rapport du GIEC, le réchauffement climatique connaît une accélération sans précédent.

À l’heure actuelle, plus de 38 milliards de tonnes de CO2 sont émises chaque année à l’échelle mondiale. Si les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre s’avèrent indispensables, elles ne seront hélas déjà plus suffisantes.

Pour tenter d’endiguer la hausse des températures et limiter l’enchaînement des sécheresses, la fonte des glaces et l’élévation du niveau des mers, les chercheurs envisagent désormais de capturer le CO2 directement dans l’air.

"Afforestation"

Mais comment extraire le dioxyde de carbone de l’atmosphère le plus efficacement possible ? Les usines de filtration et de stockage constituent-elles la clé ? Souvent préconisée, l’afforestation (ou boisement) peut-elle se révéler contreproductive ?

Pour y répondre, trois chercheurs en climatologie passent au crible les techniques existantes afin d’en évaluer la viabilité et la faisabilité à grande échelle. Des forêts de mangroves du Bangladesh aux champs bavarois en passant par les usines testées en Islande, les projets déployés sont examinés de près grâce à d’impressionnantes images filmées par drone.

Un tour d’horizon des solutions les plus prometteuses pour refroidir la planète.