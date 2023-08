"Nus et culottés" : « Objectif Québec » à revoir sur France 5 lundi 28 août 2023 avec Nans et Mouts - Vidéo

Lundi 28 août 2023 à partir de 21:10, France 5 vous propose de voir ou de revoir un ancien numéro de "Nus et Culottés" avec Nans et Mouts : « Objectif Québec ».

Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ?

Objectif Québec



En partant des campagnes du Sud-Est de la province de Québec, Nans et Mouts rêvent de rejoindre les rives du Lac Saint-Jean, l'un d pour y construire une cabane ! "Ma cabane au Canadaaaa..."

Caméras baluchon sur l’épaule et caméra au poing, ils vont rapidement se faire rhabiller dans les bureaux d'une multinationale, notamment en étant invités par son patron !

D'une rencontre à l'autre, ils explorent la culture québécoise, de sa gastronomie à ses expressions.

Avant de partir sillonner la Belle Province, Nans et Mouts se mettent en quête d'outils, de bois pour construire leur cabane et... d'un pick-up...

Cette aventure est tellement dense qu'elle s'étend sur 2 épisodes... l'aventure canadienne est loin d'être terminée.

Objectif Lac Saint-Jean



À la suite d'un premier opus, Nans et Mouts se lancent, toujours sans argent à la poursuite de leur rêve, de construire une cabane au bord du Lac Saint-Jean, cette petite mer intérieure québécoise.

Ils passent d'un bricoleur à un autre "Geo Trouvetou" et affinent leurs plans de cabane. Chercher du matériel et acquérir des connaissances en construction devient un merveilleux prétexte à découvrir le Québec en entrant par ses garages et ses remises.

Vient ensuite le moment de "traverser ses fameux bois" sur plusieurs centaines de kilomètres, des bois bien plus sauvages que les forêts françaises de métropole.

En route vers le Lac Saint-Jean ! Il va encore leur falloir trouver un endroit où bâtir cette cabane...