"Poutine et les oligarques" : soirée spéciale consacrée à la Russie sur France 2 mardi 19 septembre 2023

Mardi 19 septembre 2023 à partir de 21:10, France 2 proposera une soirée spéciale consacrée à la Russie avec la diffusion de trois documentaires dont "Poutine et les oligarques", de Paul Moreira.

Lors de la chute de l'URSS, un groupe de businessmen en herbe s'empare des ressources naturelles ainsi que du pouvoir économique et politique en Russie, instaurant la première génération d'oligarques, avant d'être soumis et transformé en pourvoyeurs de dark cash par un homme qui devient leur leader incontesté.

C’est une histoire qui emprunte au film de gangsters, à l’investigation économique et à la comédie humaine. Poutine et les oligarques raconte comment un garde du corps, Vladimir Poutine, est devenu un parrain. L’histoire d’un système où un vrai-faux patriote multiplie les portefeuilles comme d’autres les porte-flingues.

Les oligarques constituent une force de frappe financière et politique parallèle, en dehors des lois. Ils sont l’ADN du régime.

L’argent des oligarques sert au plaisir mais aussi à la guerre. Ce monde opaque que l’élite russe a inventé pour se dissimuler, une multitude de combattants s’acharne à l’exposer. C’est aussi leur histoire qui nous est révélée. Grâce à des témoins de l’intérieur, ce film suit leur naissance, leur ascension, leur soumission.

Une histoire shakespearienne de pouvoir, d’argent et de sang. Les hommes se croisent et s’affrontent dans des duels qui mettent au jour la vraie nature de la Russie d’aujourd’hui, perdue dans son hallucination impériale.

Premier épisode Les nouveaux barons

1990 : Après la chute du communisme, la Russie, conseillée par des économistes américains, fonce à toute vitesse vers un capitalisme débridé. C’est la shock therapy. Dans ce moment de chaos et de violence surgissent de nouveaux acteurs, à mi-chemin entre les gangsters et les businessmen. Ils influencent le président Eltsine et s'approprient les ressources naturelles du pays. Ils sont connus sous le nom d’« oligarques ».

Rapidement, leur pouvoir est menacé par l'indignation populaire. Pour se protéger, ils doivent préparer la relève d’Eltsine et font appel à un garde du corps, un ancien du KGB : Vladimir Poutine. Les oligarques assurent son élection à la présidence en 2000. Mais très vite, ils vont s’apercevoir que cette protection a un prix. L'exemple de Mikhaïl Khodorkovski, le plus flamboyant d'entre eux, emprisonné et dépouillé de son entreprise pétrolière, Ioukos, pour évasion fiscale et blanchiment d'argent, leur sert d'avertissement : obéir ou tout perdre. Poutine devient leur leader incontesté.

Deuxième épisode La traque

2012 : Poutine est réélu. Perçu par la population russe comme un sauveur, un homme intègre prêt à combattre les oligarques pour le bien de la nation. Mais ce n’est qu’une illusion. En réalité, il a créé des pourvoyeurs de dark cash transformant d’anciens membres du KGB en nouveaux oligarques. Le plus important d’entre eux est Igor Setchine. C’est lui qui a récupéré l’entreprise de Khodorkovski, Ioukos. Ces nouveaux oligarques utilisent des paradis fiscaux avec la complicité des institutions financières internationales pour dissimuler leur fortune.

Setchine et Poutine jouissent d’une richesse opaque inexplicable, et chercher à l’expliquer peut s’avérer dangereux. Ce cash ne sert pas seulement à les enrichir, il est aussi utilisé pour des opérations d’influence politique. Notamment pour soutenir l’extrême droite européenne. Il s’agit de l’argent qui doit rester secret, invisible. Pour les journalistes et les militants de l’opposition, l’enjeu va être de l’exposer. Une mission dangereuse.

23:15 Pussy Riot, rage against Poutine

Elles sont parmi les premières à se soulever en attaquant frontalement un autocrate tout-puissant. Par leurs performances, elles font tomber les masques en révélant la nature prédatrice de l'État. Poursuivies, emprisonnées, poussées à l'exil, elles ne plient jamais. Elles, ce sont les Pussy Riot, le célèbre collectif artistique féministe russe. Leur cible ? Vladimir Poutine. Leurs armes ? La musique, les mots qui font mouche, l'art de la performance...

C'est l'histoire d'un combat mené depuis dix ans par un groupe jeune et féministe contre un ordre patriarcal et répressif.

00.20 Togliatti à la dérive

La ville de Togliatti, autrefois symbole de progrès et de fierté socialiste, est aujourd’hui l'une des villes les plus pauvres de Russie. Célèbre pour avoir été le berceau de l’industrie automobile soviétique, avec sa légendaire voiture LADA, ce Détroit russe est désormais un lieu en déshérence, figé dans le temps, avec un taux de chômage des jeunes parmi les plus élevés du pays.