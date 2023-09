"Enfants sous influence, surexposés au nom du like" sur France 5 dimanche 17 septembre 2023 - Vidéo

Dimanche 17 septembre 2023 à 20:55 sur France 5, Mélanie Tavarant vous proposera dans "Le monde en face" le documentaire inédit « Enfants sous influence, surexposés au nom du like » écrit et réalisé par Elisa Jadot.

« Si vous pensez que partager la vie de votre enfant sur les réseaux sociaux est un acte innocent, je suis venue vous dire que vous avez tort. »

Dès le début du film, Cam, 24 ans, nous interpelle. Elle est l’une des seules à oser prendre la parole, à dévoiler les conséquences de son enfance surexposée par sa mère sur les réseaux sociaux.

Son histoire fait froid dans le dos. Elle est victime comme de nombreux enfants d'un monde connecté à Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, où la vie familiale s’expose et se vend, où chaque parent peut capitaliser sur ses propres enfants, monnayer leur quotidien, leur intimité et même leurs souffrances. Plusieurs chaînes vidéo sont ainsi accusées d'être le théâtre de travail dissimulé, de manipulation et de maltraitance. Mais quelque chose est en train de changer. Les enfants grandissent et certains se révoltent.

Cam nous emmène dans son combat pour faire entendre sa voix, jusqu’au sommet de l’État.

La réalisatrice, Elisa Jadot, donne la parole à plusieurs influenceuses comme Jessica, Kelly et Oralie, mais également à des lanceurs d’alerte et à Delphine de Vigan, auteure du livre Les enfants sont rois. Ils lèvent le voile sur les limites et les dangers de nos pratiques quotidiennes. Parce que les chiffres sont inquiétants et parce que le public n’est pas toujours celui qu’on croit…

En Europe, aux États-Unis, au Canada et à Dubaï, ce documentaire mêle témoignages inédits et investigation. Il raconte et décrypte les dérives des familles influenceuses. L’intention des parents, même naïve au départ, devient l'objet d’une mécanique infernale, avec des conséquences de plus en plus dramatiques et irréversibles. La séparation parents-enfants, la pédocriminalité, parfois la mort. Un système capitalistique et destructeur qui s’est banalisé dans l’indifférence collective.

Et si demain nos enfants pouvaient eux aussi nous reprocher notre imprudence, notre inconscience, celle d'avoir laissé des traces de leur enfance sur les réseaux sociaux sans leur consentement éclairé ?

Avec la participation de :

Cam : ancienne enfant surexposée par sa mère, l’une des seules au monde à témoigner à haute voix (Chicago, USA)

Jessica @jessicathivenin : une des mamans influenceuses les plus connues de France avec 6 millions d’abonnés (Dubaï, EAU)

Kelly @kellybessis : ancienne influenceuse fitness reconvertie en maman influenceuse depuis le début de sa grossesse

Oralie @madamefloutch : une des premières mamans influenceuses et fondatrice de l’agence d’influenceurs Just Go spécialisée dans les familles

Delphine de Vigan : auteure du livre Les enfants sont rois, qui questionne notre époque et le rôle du numérique

Guillaume Chaslot : ancien concepteur d’algorithmes chez YouTube et lanceur d’alerte

Sijmen Ruhoff : expert en cyber-sécurité et hacker éthique qui lève le voile sur le plus gros site de rencontre pédocriminel du monde (Utrecht, Pays-Bas)

Bruno Studer : député auteur de la loi « Enfants youtubeurs » et dont le nouveau projet de loi vient protéger le droit à l’image et la dignité des enfants sur les réseaux sociaux

Sarah @mom.uncharted : maman influenceuse à contre-courant qui dénonce la surexposition des enfants sur les réseaux sociaux et révèle des pratiques qui vont au-delà de toutes limites. (Vancouver, Canada)

Quelques chiffres :

- Un enfant apparaît en moyenne dans 1 300 photos et vidéos sur les réseaux sociaux avant l’âge de 13 ans.

- Les vidéos qui montrent un enfant comptabilisent 3 fois plus de vues que les vidéos ne comportant aucun enfant.

- 50 % des photos et vidéos qui s’échangent sur les réseaux pédocriminels proviennent des réseaux sociaux et ont été publiées par les parents eux-mêmes.

- 1 adolescent a attaqué sa mère en justice et l’a fait condamner pour l’avoir exposé sur les réseaux sociaux sans son consentement.

Le documentaire sera suivi d'un débat animé par Mélanie Taravant :

Elisa Jadot, la réalisatrice du documentaire

Thomas Rohmer, Directeur et Fondateur de l'OPEN (Observatoire de la Parentalité et de l'Education Numérique)

Michaël Stora, Psychologue-Psychanalyste spécialiste des mondes numériques

Carlos Da Costa, influenceur (105 k sur Instagram), père de 3 enfants. carlos_dacostaa : sur instagram @da_costa_family : sur Tik Tok