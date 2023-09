"Reines de l'Égypte antique" : série documentaire en 3 volets diffusée sur ARTE samedi 30 septembre 2023

Samedi 30 septembre 2023 à partir de 20:50, ARTE proposera une mise en lumière sur trois souveraines de l’Égypte ancienne restées injustement dans l’ombre de l’histoire.

En dressant le portrait de souveraines égyptiennes méconnues, ce triptyque passionnant redonne leur juste valeur à des destins trop souvent ignorés. Égyptologues, archéologues et universitaires éclairent la trajectoire de ces reines oubliées, comme Tiyi, ou éclipsées par d’autres figures historiques, telles que Cléopâtre II ou sa descendante, la très célèbre Cléopâtre VII, qui fit tourner la tête de Jules César.

À travers ces trois femmes charismatiques, la série permet également de jeter un regard neuf sur un récit resté longtemps très masculin : loin d’être de simples épouses, les souveraines de l’Égypte antique se sont souvent révélées tout aussi puissantes, ambitieuses et respectées que les célèbres pharaons.

20:50 Partie 1 La reine Tiyi

Contrairement à Cléopâtre ou Néfertiti, Tiyi ne fait pas partie des grandes reines d’Égypte dont le nom a traversé les âges. Il y a plus de trois mille ans, cette jeune fille que rien ne prédestinait à un avenir fastueux est pourtant devenue une souveraine puissante et influente, tout aussi respectée que son époux, le pharaon Aménophis III. De récentes découvertes archéologiques prouvent qu'elle s’occupait autant de la politique intérieure du royaume que des relations diplomatiques avec les peuples étrangers. Même après la mort de son mari, Tiyi a conservé un rôle central à la cour, en aidant notamment le nouveau pharaon, son fils Akhénaton, à répandre l’une des premières religions monothéistes au monde : le culte d’Aton.

21:45 Partie 2 L'autre Cléopâtre



Que ce soit l’alliance avec Jules César, sa relation passionnée avec Marc Antoine ou la bataille d’Actium en 31 avant J.-C., le nom de "Cléopâtre" demeure associé à une foule de dates et d’événements historiques. Pourtant, la célèbre souveraine n’est pas la première à avoir été nommée ainsi. Bien qu’oubliée, la vie de Cléopâtre II s’avère tout aussi passionnante et mouvementée que celle de son illustre descendante : mariage incestueux, intrigues de palais, perte de ses enfants... Confrontée à plusieurs drames familiaux et politiques, cette femme forte et ambitieuse a tout fait pour maintenir la dynastie ptolémaïque au pouvoir et protéger l’unité du royaume de la soif de pouvoir de son frère et second mari, Ptolémée VIII.

22:35 Partie 3 La fille de Cléopâtre

L’histoire de Cléopâtre VII, la plus célèbre reine de l’Antiquité, est si riche en amours tragiques et en intrigues politiques qu’elle a éclipsé la vie de ses descendantes. Pourtant, le destin de sa fille se révèle tout aussi extraordinaire que le sien. À la mort de Jules César, Cléopâtre trouve en Marc Antoine, brillant général romain, un nouvel allié de taille, mais aussi un amant passionné avec qui elle aura notamment une fille, Cléopâtre Séléné. Celle-ci perd rapidement ses parents : vaincus par Octave, ils se suicident à Alexandrie. La princesse est alors emmenée à Rome, où elle est élevée par Octavie, la sœur du vainqueur. Quelques années plus tard, Cléopâtre Séléné épouse le roi de Maurétanie, Juba, avec qui elle régnera sur cette province reculée de l’Empire romain.