"Australie, la ruée vers l'or" : 2 épisodes inédits sur RMC Découverte dimanche 22 octobre 2023

Dimanche 22 octobre 2023 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 8ème saison de la série documentaire "Australie, la ruée vers l'or".

Le désert australien est riche en or. Un groupe de chercheurs est en mission pour le trouver !

Toutefois, la chasse à l'or dans cet environnement hostile n'est pas à prendre à la légère.

21:10 Épisode 17 Une situation dangereuse



Les Gold Devils retournent à leur bail Fair Lady en espérant faire un gros coup et atteindre leur objectif de 1000 onces avant la fin de la saison. Mais lorsque la recherche d'or récifal de Mel l'emmène sous terre, des signes prometteurs conduisent à une situation dangereuse.

Pendant ce temps, les Ferals subissent un revers majeur lorsque l'excavatrice qu'ils ont empruntée est saisie par des mineurs rivaux, ce qui paralyse leur exploitation. Déterminés à redresser la barre, ils partent à la recherche d'une faille riche en or qui pourrait leur permettre de sauver leur saison.

À Victoria, Vince, Bibi et Murray se lancent dans une course contre la montre et découvrent de nouveaux terrains au cours de la dernière semaine de leur saison, mais leur persévérance est récompensée lorsqu'ils découvrent leur plus grosse pépite de la saison.

22:00 Épisode 18 Un trésor englouti



Dans l'État de Victoria, l'équipe de Poseidon fait face à une pression intense alors qu'il ne reste qu'une semaine pour exploiter le site de Big License avant qu'il ne soit vendu, mais leurs difficultés sont amplifiées lorsqu'un incident policier éloigne Ethan, laissant Cayden, 16 ans, gérer seul l'usine de lavage d'une valeur d'un million de dollars.

L'équipe étant divisée, Brent est contraint de demander l'aide d'une légende de l'or australien pour renflouer les caisses de Catto's Paddock, ravagé par les inondations, dans un ultime effort pour exploiter deux concessions simultanément afin d'atteindre l'objectif d'une saison de cent onces.

Pendant ce temps, Alan et Salty, spécialistes des détecteurs sous-marins, bravent des eaux inexplorées au large de la côte accidentée de l'Australie occidentale à la recherche d'un trésor englouti, ce qui les conduit à une découverte importante qui pourrait les faire entrer dans les livres d'histoire.