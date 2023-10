« Mémé » : un portrait tout en tendresse de Philippe Torreton à voir sur France 3 lundi 23 octobre 2023

À découvrir dans "La ligne bleue" sur France 3 lundi 23 octobre 2023 à 22:50, « Mémé », le portrait tout en tendresse de celle qui a bercé l'enfance de Philippe Torreton.

Adapté du best-seller de Philippe Torreton, sorti en 2014, « Mémé » est le portrait tout en tendresse de celle qui a bercé l'enfance du comédien. À travers mille détails de sa vie, de ses gestes, de ses occupations, il nous immisce dans la vie simple de cette « Mémé », figure à la fois unique et universelle, ancrée en Normandie au cœur d'un monde disparu, celui de la paysannerie.

Mémé est née avant le plastique, avant le téléphone, avant les maternités, avant la Première Guerre mondiale. C’est l’entrée dans l’ère du progrès et du confort que Philippe Torreton convoque dans le portrait de sa Mémé et le glissement progressif de nos sociétés vers trop d'objets inutiles, vers le pétrole ou encore une industrie agroalimentaire assez maline pour vendre des camemberts pasteurisés à de vrais Normands.

En scrutant les souvenirs de sa Mémé, Philippe Torreton regarde, sans concession mais sans appuyer, la récente transformation de notre monde. Il regarde le monde d’avant-hier, le monde dans lequel sa Mémé est née. Il regarde le monde d'hier, celui de ses parents, et il nous regarde nous, enfin : nos vies, notre ignorance du vivant, notre vie trop rapide.

Le texte adapté pour le documentaire est porté par la voix de Philippe Torreton avec la sensibilité qu’on lui connaît, de l’humour, beaucoup de tendresse et résonne incroyablement avec les très nombreuses archives amateures qui se mêlent aux images contemporaines et celles de la grande histoire. On y voit des mémés en blouse, des fêtes de villages, des dimanches attablés, les déballages de Noël, véritables instantanés d’une époque. Mais aussi, ce que cette campagne est devenue : quelques sous-bois préservés, des ronds-points, des zones commerciales, des engins gigantesques pour assurer des rendements intensifs.

À travers ce film se dessine une autre histoire, à rebours de tous les récits de la France glorieuse de nos livres d’histoire. Un récit qui, loin d'encenser le progrès, interroge ce que nous avons aussi perdu en nous précipitant dans la société de consommation. Sorti en 2014, ce texte résonne plus que jamais avec nos inquiétudes contemporaines et nos réflexions actuelles sur l’état du monde.

Un film écrit par Camille Juza et Philippe Torreton, réalisé par Camille Juza.