"Le beurre : du bonheur en motte ?" sur France 5 mardi 24 octobre 2023 - Vidéo

Mardi 24 octobre 2023 à 21:05, France 5 diffusera "Le beurre : du bonheur en motte ?", un documentaire réalisé par Lucile Bellanger sur une idée de Valérie Rossellini.

Il se tartine au petit-déjeuner, fond sur les viandes et les poissons… artisanal ou industriel, le consommateur n'a que l'embarras du choix. On le trouve en motte, moulé, cru, doux, demi-sel, de Bretagne, de Normandie.

Le beurre n'a jamais eu autant de succès. Avec 8 kg par an, nous en sommes d'ailleurs les plus gros consommateurs dans le monde. Pourtant, l'histoire de cet or jaune fût chaotique ! Les Vikings le font connaître en France et le beurre finit par investir toutes les cuisines.

Dans les années 1970, Paul Bocuse ne jure que par lui puis le beurre est accusé de tous les maux et jugé nocif pour la santé jusqu'à son retour en grâce... Il existe un autre pays où le beurre est un roi incontesté : c'est l'Inde. Le ghee, un beurre clarifié, aurait des vertus médicinales et une très grande valeur spirituelle.

Composition, mode de cuisson, fabrication, risques pour la santé… ce documentaire révèle tous les secrets du beurre.