Harcèlement scolaire : briser le silence sur France 2 mardi 7 novembre 2023

Faustine Bollaert vous donne rendez-vous sur France 2, mardi 7 novembre 2023 à partir de 21:10, pour une soirée spéciale consacrée à la lutte contre le harcèlement scolaire.

« Quand je vais à l'école, j'ai une boule au ventre. J'ai peur qu'ils s'en prennent encore à moi. » François en CM2.

François 10 ans, Gabriel 13 ans, Elena 17 ans, Antonin 19 ans, Eliza 20 ans sont des victimes du harcèlement scolaire.

Près d’1 million d’enfants en seraient victimes chaque année, soit 6 à 10 % des élèves. Aujourd’hui, ce fléau prend encore plus d’ampleur car il se poursuit très souvent en dehors des murs de l’école, sur les mobiles et réseaux sociaux. Un collégien sur quatre serait victime de cyberharcèlement.

Depuis mars 2022, le harcèlement scolaire est devenu un délit spécifique passible de peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider. Comment peut-on en arriver là ? Comment un enfant peut-il souffrir au point de mettre fin à ses jours ? Sans qu’on agisse.

France Télévisions se mobilise pour une soirée événement consacrée au combat contre le harcèlement scolaire.

À 21:10 Faustine Bollaert proposera une émission qui entremêle des témoignages saisissants et les actions menées pour mettre fin à cette spirale inacceptable. Trop intello, trop jolie, trop sensible, trop différent… pour tous ceux qui ont subi le harcèlement les conséquences sont lourdes, multiples et parfois fatales.

À 22.30, une émission en direct, avec un dispositif digital interactif, pour comprendre et trouver des solutions.

Comment le harcèlement prend racine ? Quelles sont les solutions officielles et alternatives proposées à nos enfants pour éradiquer ce mal d’école ? Sont-elles suffisantes ? Qui sont les enfants harcelés ? Qui sont les enfants harceleurs ? Que peuvent faire les familles et le monde enseignant pour sortir de l’impuissance et de la culpabilité ?

Réponse le 7 novembre 2023 sur France 2.