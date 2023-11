"Dans les secrets de la scientologie : la fin de l'omerta ?" lundi 20 novembre 2023 sur RMC Story

Lundi 20 novembre 2023 à 21:10, RMC Story diffusera "Dans les secrets de la scientologie : la fin de l'omerta ?", un document inédit réalisé par Cyril Vauzelle.

C’est l’un des cultes les plus secrets et les plus controversés au monde. On le connaît grâce à l’un des plus grands acteurs d’Hollywood : Tom Cruise. Depuis sa création en 1953, la scientologie serait parvenue à convaincre des millions d’adeptes à travers le monde et jusqu’à 40 000 fidèles en France selon ses responsables.

Ils croient en la réincarnation et suivent les préceptes d’un ancien auteur de science-fiction à succès : L. Ron Hubbard. Pour atteindre la liberté totale, ils se plient à des pratiques hors du commun. C’est aussi une institution à scandales qui fait régulièrement les gros titres de l’actualité lorsque d’anciens membres prennent la parole, pour témoigner de leur expérience personnelle au sein de ce culte. Un culte, reconnu dans certains pays comme une religion, alors que d’autres le considèrent comme une secte dangereuse.

Condamnée pour escroquerie en bande organisée, comment cette organisation parvient-elle à garder et recruter ses adeptes ?

En quoi croient-ils ? Qui est Ron Hubbard, son étrange fondateur ? Comment est-elle devenue une religion reconnue aux Etats-Unis ? Et quelle est son influence dans l’Hexagone ?

Découvrez les secrets de cette institution, lundi 20 novembre 2023 à 21:10 sur RMC Story.