"Néandertal : qui a tué notre cousin ?" une enquête inédite à voir sur RMC Découverte vendredi 1er décembre 2023

À voir sur RMC Découverte vendredi 1er décembre 2023 à 21:10, "Néandertal : qui a tué notre cousin ?" un documentaire inédit écrit et réalisé par Blandine Josselin.

Aujourd'hui, nous sommes la seule espèce humaine sur Terre. Une situation qui nous semble normale, mais qui est en réalité exceptionnelle. Il y a seulement 50.000 ans, notre espèce, Homo sapiens, n’était qu'une humanité parmi d'autres. L'une de ces humanités disparues est particulièrement mystérieuse : les Néandertaliens. Ils sont nos plus proches cousins et ont régné sur l'Europe pendant des centaines de milliers d'années, jusqu'à l'arrivée de nos ancêtres sapiens sur le continent.



De nombreuses polémiques entourent la responsabilité de leur disparition. Est-il possible que nous soyons responsables de l’extinction de Néandertal ? Pour le savoir, avec l'aide des plus grands chercheurs, nous allons mener l'enquête, explorer chaque piste et, tout d'abord, comparer les deux espèces, leurs forces et leurs faiblesses, en ressuscitant virtuellement le dernier Néandertalien. Nous nous pencherons également sur la manière dont nos cousins vivaient, chassaient, interagissaient entre clans, et sur leurs capacités en tant que groupe. Nous verrons notamment que, contrairement à une idée reçue, Néandertal n'était pas inférieur à Sapiens pour mener des parties de chasse complexes.

De l'Espagne à la Russie, des sites de fouilles souterrains aux laboratoires stériles, nous plongerons enfin au cœur de son ADN pour percer le code Néandertal. L'objectif ultime : comprendre pourquoi nous sommes les seuls survivants de cette grande enquête qui s'étend sur des centaines de milliers d'années et trois continents, afin de résoudre l'énigme la plus fascinante de l'histoire de l'humanité.

Une grande enquête qui se déploie sur des centaines de milliers d’années et trois continents pour tenter d’élucider l’énigme la plus passionnante de l’histoire de l’humanité, à découvrir vendredi 1er décembre 2023 à 21:10 sur RMC Découverte.