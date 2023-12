"Les 100 lieux qu'ils faut voir - Au fil de la Dordogne" dimanche 24 décembre 2023 sur France 5 - Vidéo

Dimanche 24 décembre 2023 à partir de 21:05, France 5 vous proposera de voir ou de revoir deux numéro de la série documentaire "Les 100 lieux qu'ils faut voir" : « Au fil de la Dordogne » et « Sur le chemin de Compostelle, de la Bourgogne aux Pyrénées ».

Pour les amoureux des paysages, les passionnés d'histoire ou les gourmands, France 5 explore le patrimoine français dans cette série documentaire.

21:05 Les 100 lieux qu'il faut voir Au fil de la Dordogne

Traversant plus de six départements sur près de 500 km, la rivière Dordogne se fraie un chemin entre des paysages aussi variés que somptueux et un patrimoine d’une richesse rare.

Dans la haute vallée de la Dordogne, les étendues de terres vierges invitent à la contemplation autant qu’à la découverte. Le majestueux château de la Vigne, perché sur son promontoire, domine la vallée alors que le petit village d’Autoire est niché au creux d’un des plus beaux cirques naturels du Quercy.

En plein cœur du Périgord noir, là où la guerre de Cent Ans a marqué de son sceau ce territoire, les sous-sols cachent autant de trésors que les majestueux châteaux, comme celui des Milandes où Joséphine Baker décida d’élever les douze enfants adoptés de par le monde.

Enfin, à l’approche de son embouchure, la région du Libournais se raconte à travers ses paysages de vignes. La ville de Libourne fut au Moyen Âge un port maritime enfoncé à 100 kilomètres à l’intérieur des terres et d’où partaient les cargaisons de vin pour l’Angleterre à l’époque où l’Aquitaine appartenait encore aux Anglais.

21:45 Les 100 lieux qu'il faut voir Sur le chemin de Compostelle, de la Bourgogne aux Pyrénées



Depuis le Moyen Âge, les pèlerins traversent la France jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Un voyage que parcourent encore aujourd’hui des milliers de marcheurs.

Notre périple nous emmène sur l’un des quatre chemins français qui mène au sanctuaire espagnol : la voie de Vézelay. Au cœur de la Bourgogne, la basilique de Vézelay est encore une étape incontournable pour les pèlerins. Mais les amoureux de grands paysages sauront aussi apprécier le calme et les beautés des berges de la Loire.

À Périgueux, la cathédrale Saint-Front étonne avec ses accents byzantins. À quelques kilomètres, l’architecture plus classique du moulin de la Veyssière, qui fabrique de l’huile de noix, raconte aussi un pan de l’histoire de la région.

Enfin, après un long périple, les marcheurs attaquent l’ascension des Pyrénées après avoir pris des forces dans le petit village de Saint-Jean-Pied-de-Port, là où les principaux chemins français se rejoignent.