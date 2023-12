" La panthère des neiges" à découvrir sur ARTE dimanche 24 décembre 2023

Dans un film aux images splendides, le photographe animalier Vincent Munier et l’écrivain voyageur Sylvain Tesson invitent à contempler la nature et ses merveilles. Un document à découvrir sur ARTE dimanche 24 décembre 2023 à 21:00.

Solitaire et discret, c’est un félin insaisissable. Présente dans les montagnes reculées d’Asie centrale, la panthère des neiges, espèce en péril, constitue un graal pour le photographe animalier Vincent Munier. En 2018, il convainc l’écrivain voyageur Sylvain Tesson de partir avec lui jusqu’au Tibet dans l’espoir fou d’en croiser un spécimen.

Arpentant crêtes et vallées sur lesquelles "l’homme n’a pas encore posé ses griffes", le duo cherche le meilleur repaire pour se mettre à l’affût. Remplissant les temps de patience imposés, les échanges entre les deux hommes, éprouvés par le vent ou le froid, percent l’apparent silence qui nappe ces terres inviolées. Autour d’eux pourtant se jouent les mille vibrations d’un fascinant ballet : ours, loups arctiques, renards tibétains, yacks, oiseaux et petits mammifères s’agitent, mangent ou sont mangés.

La carpe et le lapin

Taiseux rompu à la patience, Vincent Munier – la carpe – a passé, œil rivé sur l’objectif, des années à photographier les bêtes sauvages. Volubile philosophe, Sylvain Tesson – le lapin – a parcouru la planète en tous sens, aspirant par ses périples à échapper à une gravité qui lui pèse. Plusieurs semaines durant, du thé fumant partagé dans la maison d’hôtes tibétains en bivouacs improvisés à flanc de roche, ils ont arpenté ensemble les hauts plateaux tibétains, rêvant de saisir la présence d’une panthère des neiges.

De ce voyage est né sous la plume de Sylvain Tesson un essai, récompensé par le prix Renaudot en 2019, ainsi que deux beaux livres (Tibet, minéral animal et Tibet, promesse de l’invisible) réunissant les photos de Vincent Munier.

L’envie d’un film a aussi surgi. Après avoir été cadreuse sur le documentaire de Jean-Michel Bertrand (Marche avec les loups), la réalisatrice Marie Amiguet a accompagné les deux hommes dans leur patiente quête. Au-delà de la majesté des paysages et des animaux, superbement filmés, le regard de deux amoureux de la nature sur la vacuité de nos sociétés frénétiques et la place de l’humain parmi le vivant.

Un documentaire grandiose sorti en salle en 2021.