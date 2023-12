"Legos : les 30 constructions les plus incroyables" sur RMC Découverte mercredi 27 décembre 2023

Mercredi 27 décembre 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera de voir "Legos : Les 30 constructions les plus incroyables", un documentaire inédit.

Les adeptes de Lego aiment relever des défis, surtout lorsqu'il s'agit d'émerveiller petits et grands. Que ces réalisations proviennent de passionnés, de constructeurs professionnels ou d'artistes, certaines constructions en Lego défient l'entendement.

Des voitures de course aux décors de films, en passant par des monuments emblématiques, des passionnés de Lego ont créé des oeuvres exceptionnelles avec ces petites briques colorées. Un exemple remarquable est la reproduction grandeur nature de la Bugatti Chiron, réalisée avec un million de pièces et demandant près de 13.000 heures de travail ! Une prouesse de construction qui, en plus, peut rouler !

Quelles sont les plus grandes constructions Lego au monde et comment ont-elles été réalisées ?

Avec des images exceptionnelles et les interventions d'experts tels que Sébastien, le lauréat de Lego Masters, découvrez le classement des 30 constructions Lego les plus incroyables de la planète.