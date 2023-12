"Au cœur du Papotin" : immersion inédite dans la rédaction du Papotin jeudi 28 décembre 2023 sur France 2

Jeudi 28 décembre 2023 à 23:20, France 2 diffusera "Au coeur du Papotin", un document inédit qui revient sur cette aventure télévisuelle qui a conquis le coeur du public, suivi de "La nuit du Papotin".

Depuis septembre 2022, un samedi par mois, Les Rencontres du Papotin ont apporté une grande visibilité et un bel éclairage sur le travail que les journalistes atypiques mènent depuis plus de 30 ans au sein du journal Le Papotin.

Créé en 1990 par Driss El Kesri, éducateur à l'hôpital de jour d'Antony, ce film retrace l’histoire et la formation de cette rédaction composée aujourd’hui d'une cinquantaine de journalistes porteurs de troubles du spectre autistique.

Des conférences de rédaction aux coulisses des tournages, vous allez découvrir le le quotidien de cette rédaction hors normes. Tous les mercredis matin, ils se réunissent, discutent des articles et préparent les interviews des personnalités qu'ils s'apprêtent à rencontrer. Des échanges parfois animés, qui précèdent notamment les interviews d'Emmanuel Macron, d'Angèle, de Camille Cottin, Dany Boon ou encore de Thomas Pesquet.

Enrichis d’images d'archives inédites, ce documentaire retrace les premières rencontres entre les journalistes et de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Jacques Chirac, Renaud ou encore Jean-Jacques Goldman et Barbara. Il montre la parole des éducateurs, des médecins et des responsables de l'association qui partagent et encadrent le quotidien des journalistes depuis des années.

Nous suivons Claire, Rudy ou Raphaël chez eux ou dans leur institution. Ces derniers racontent leur parcours, celui qui les a menés à rejoindre cette rédaction singulière, qui a ému et interpellé le public dès la première diffusion des Rencontres du Papotin avec Gilles Lellouche.

Ce documentaire, réalisé par Paul Frère, sera suivi à 00:20 de "La nuit du Papotin".

Les rencontres du Papotin avec Emmanuel Macron, Dany Boon, Josiane Balasko, Angèle, Gilles Lellouche, Virginie Efira, Julien Doré, Camille Cottin seront rediffusés.