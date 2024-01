"Enquête d'action - Gendarmes de Normandie : unités d’élite pour missions sensibles" sur W9 vendredi 5 janvier 2024

Vendredi 5 janvier 2024 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de voir ou de revoir sur W9 le numéro du magazine "Enquête d'action" : « Gendarmes de Normandie : unités d’élite pour missions sensibles ».

Avec son littoral et ses campagnes, la Normandie semble à première vue bien tranquille. Pourtant, la région est victime d’une augmentation significative de la délinquance. Certaines villes de la région cumulent les difficultés : déserts médicaux, manque de transport, chômage… Et surtout une délinquance galopante liée aux trafics de drogue. La Normandie est devenue l’arrière-cour de dealers chevronnés parisiens.

Pour résorber la délinquance et pour protéger ses habitants, la région peut compter sur 4 000 gendarmes, répartis en 24 compagnies. Chacune possède un PSIG, un Peloton de Surveillance et d’Intervention. Ces militaires sont spécialement formés pour les interventions les plus musclées. Nous suivrons le PSIG de Rouen, lors d’interpellations à domicile.

La consommation d’alcool est un fléau auquel les gendarmes sont régulièrement confrontés, notamment sur les routes. Certains conducteurs imprudents prennent même le risque de fuir un contrôle plutôt que d’être contraints de souffler dans l’éthylomètre. Comme ce samedi soir, où un chauffard va enchaîner les infractions, à cause d’une simple soirée trop alcoolisée. Les gendarmes vont se lancer dans une course-poursuite à 130km/h sur des routes de campagne !

En 2022, plus de 2 400 cas de violences conjugales ont été répertoriés dans le département de l’Eure. Les gendarmes feront face à une situation délicate : un homme est retranché chez lui après avoir frappé sa femme et ses enfants. La découverte d’armes et de munitions, possédées illégalement au domicile, va aggraver une situation déjà très tendue.