"Le Grand Tour *216" : série documentaire inédite sur RMC Découverte vendredi 5 janvier 2024

Vendredi 5 janvier 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera les 3 premiers épisodes de "Le Grand Tour *216", une série documentaire inédite.

"Le Grand Tour" réunit Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May pour une émission captivante alliant aventure, amitié et passion automobile.

Suivez-les dans ce voyage épique à travers le monde !

21:10 Épisode 1 La Sainte Trinité

Cet épisode explosif met en scène Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May dans le désert californien avec des centaines de voitures, une créature métallique crachant du feu et met en lumière trois hypercars hybrides époustouflants ainsi qu'une BMW exceptionnelle !

22:25 Épisode 2 La traversée du désert



À Johannesburg, en Afrique du Sud, Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May déploient leur tente pour des aventures palpitantes. Entre leurs essais pour devenir des soldats d'élite, un test de l'Aston Martin Vulcan et les péripéties de James cet épisode promet des moments captivants !

23:40 Épisode 3 Opéra, art et donuts

La tente itinérante débarque en Angleterre, avec Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May aux commandes. Ensemble, ils vous embarquent dans une version moderne et délirante du grand tour italien, avec une Aston Martin DB11, une Rolls-Royce Dawn, et même un invité surprise. Attendez-vous à des rebondissements hilarants, aux conséquences d'un pari audacieux de Jeremy, et à la présence éclatante de la star Simon Pegg !