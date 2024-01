"Le doc Quotidien - Tout dans les muscles" mardi 9 janvier 2024 sur TMC

Mardi 9 janvier 2024 à 21:25, dans la continuité de "Quotidien", TMC diffusera le documentaire inédit "Le doc Quotidien - Tout dans les muscles".

Elles et ils soulèvent de la fonte, mangent des « prots » et soignent leur « shape ». Les jeunes Français, dont la moitié se rend à la salle plusieurs fois par semaine, ont fait de la muscu leur sport favori. Au-delà d’une recherche esthétique, c’est aussi un désir de bien-être, une volonté de contrôle et de performance qui peut devenir une drogue dure.

Dans la lignée de Quotidien, Etienne Carbonnier et son équipe proposent un doc inédit sur la fabrique du muscle. A travers des portraits d’obsédés de la muscu, le film explore le difficile chemin pour sculpter son corps, véritable ascèse d’une jeunesse en quête de nouveaux défis.

Le documentaire s’appuie sur de nombreuses archives de la culture du muscle, ses films et ses séquences cultes, ses icônes testostéronées et sa nouvelle vague d’influenceurs.

Avec le coach de la Star Academy Joël Bouraïma alias Coach Joe, la championne du monde de force athlétique Lya Bavoil, l’influenceur Nassim Sahili, le champion de crossfit Guillaume Briant, la coach des stars Akim Ben Mzakar, le bodybuilder Eric Cagnard…