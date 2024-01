"Le Chambon-sur-Lignon - Un legs pour l'Histoire" à revoir sur France 3 lundi 15 janvier 2024

À voir ou à revoir dans “La ligne bleue” lundi 15 janvier 2024 à 23:05 sur France 3, « Le Chambon-sur-Lignon - Un legs pour l'Histoire », un documentaire écrit et réalisé par Jérôme Lévy.

Le Chambon-sur-Lignon est une commune de Haute-Loire, terre de refuge historique pour les protestants persécutés lors des guerres de religion, et pour les juifs lors de la Seconde Guerre mondiale.

Au début de l’année 2021, un évènement considérable est venu bouleverser la quiétude des lieux. Un homme, Erich Schwam, vient de mourir, et il a légué trois millions et demi d’euros, soit l’intégralité de sa fortune, à la commune en remerciement du refuge qui lui a été offert pendant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire vite reprise par les médias du monde entier et un mystère à éclaircir. Qui est cet Erich Schwam ?

Pour le maire du Chambon-sur-Lignon Jean-Michel-Eyraud et la conseillère municipale et historienne Denise Vallat, c’est le début d’une minutieuse enquête : ce legs est une formidable opportunité d’honorer la mémoire des Justes du Chambon.

Pour cela il faut faire toute la lumière sur le destin du mystérieux donateur. La maison d’Erich Schwam est la première pièce du puzzle. Il y est mort discrètement, quelques mois après son épouse, dans ce pavillon de la Tour-de-Salvagny, près de Lyon. Sans famille, sans ami, Erich Schwam s’est éteint à 90 ans, laissant peu de souvenirs derrière lui. Une vie discrète d’ingénieur en pharmacie. C’est dans les meubles de la chambre que l’on retrouve ses premiers indices signifiants sur les origines et le passé du défunt : une enveloppe dans le bureau, avec pour mention manuscrite : « Autriche, papiers anciens »…

Le point de départ d’une enquête qui permet de retracer l’incroyable destin d’Erich Schwam et de sa famille. De la Vienne des premières persécutions antisémites au début des années 1940, à cet anonyme pavillon de banlieue lyonnaise, le parcours d’Erich Scham, passant par Bruxelles, le camp d’internement de Rivesaltes ou le Chambon-sur-Lignon, est une longue fuite où il a d’un côté dû faire face aux pires atrocités de l’histoire du 20ème siècle, mais il a en même temps bénéficié de l’action héroïque de nombreux « Justes » qui lui ont sauvé la vie.

En mêlant photos de famille, archives d'époque et les témoignages d'une vingtaine de personnes le documentaire apporte un regard ému sur ce qui se joue dans la commune, en terminant sur cette note d'Histoire.

Le Chambon-sur-Lignon est le seul village français honoré du titre de "Juste" parmi les nations.

Les intervenants :