"Science grand format - Mégalithes, retour dans le passé " jeudi 18 janvier 2024 sur France 5 - Vidéo

Jeudi 18 janvier 2024 à 21:05 sur France 5, Mathieu Vidard vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Mégalithes, retour dans le passé » réalisé par Will Aspinall.

En Angleterre, le site de Vebury abrite le plus grand cercle de pierres érigé au monde. Vieux de 5000 ans, il est trois fois plus grand que Stonehenge.

Sa véritable signification et les personnes qui l'ont imaginé restent encore un mystère de nos jours mais, grâce aux nouvelles technologies, il est sur le point d'être résolu.

Des archéologues et des scientifiques tentent de découvrir son origine et de comprendre quelles connections existent entre ce site et ceux édifiés à proximité.

Grâce à l'analyse ADN des ossements humains retrouvés sur place, ils sont arrivés à la conclusion que cette civilisation mystérieuse a soudainement disparu...