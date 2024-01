"Le Grand Tour *216" : deux épisodes inédits sur RMC Découverte vendredi 19 janvier 2024

Vendredi 19 janvier 2024 à 21:10, RMC Découverte vous proposera deux nouveaux épisodes de la série documentaire inédite "Le Grand Tour *216".

"Le Grand Tour" réunit Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May pour une émission captivante alliant aventure, amitié et passion automobile.

Suivez-les dans ce voyage épique à travers le monde !

21:10 Épisode 4 Course polaire



Le chapiteau du Grand Tour se trouve à Kakslauttanen, en Finlande, au coeur du cercle polaire arctique, avec un spectacle dans lequel Richard Hammond et Jeremy Clarkson comparent la Ford Mustang V8 et la Ford Focus RS.

May raconte la bataille acharnée des années 1960 entre Ferrari et Ford pour la suprématie dans les courses d'endurance, et les présentateurs passent en revue quelques cadeaux de Noël idéaux pour les fans de voitures.

22:25 Épisode 5 Les buggy beach boys (Partie 1)



Dans la première de deux émissions spéciales, Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May sont mis au défi de réaliser un voyage épique à travers la Namibie à bord de trois beach buggies, chacun construit selon leurs spécifications personnelles. Ce qui commence comme une simple détermination à gagner une dispute avec leur patron se transforme en une aventure étonnante à travers certains des plus incroyables paysages désertiques que l'Afrique a à offrir.