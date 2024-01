"Sur le front - Où enterrent-ils nos poubelles ?" : nouvelle enquête d'Hugo Clément sur France 5 lundi 22 janvier 2024 - Vidéo

Lundi 22 janvier 2024 à 21:05, Hugo Clément vous proposera un nouveau numéro de "Sur le front" qui dévoile face cachée des décharges en France, un désastre pour nos écosystèmes.

On pensait que nos décharges de déchets ménagers étaient vouées à disparaître mais en fait beaucoup s’agrandissent partout en France ! Où partent vraiment nos poubelles ?

Hugo Clément nous révèle la face cachée de la gestion des déchets. Il nous emmène dans ces installations gigantesques, légales et aux normes, où du plastique se retrouve pourtant au milieu de la nature et recouvre des bois entiers.

Édito de Hugo Clément

À Sur le Front, nous avons déjà traité de l'impact écologique des incinérateurs pour les déchets ménagers, nos "poubelles grises". Je pensais qu’il était inutile de parler des décharges parce que le problème était derrière nous : qu’elles représentaient une toute petite partie du traitement des déchets et qu’elles fermaient peu à peu.

Je suis tombé des nues en apprenant que nous enfouissons encore un déchet sur cinq en France, c’est-à-dire 20% de nos déchets ménagers ! Alors qu’en Belgique par exemple, c’est seulement 3%.

Nous nous sommes même aperçus que 67 décharges sont en train de s’agrandir en ce moment dans tout le pays. La loi prévoit que nous enfouirons 9 millions de tonnes de déchets ménagers par an à partir de 2025. Nous sommes encore bien loin du compte puisque nous enfouissons 17 millions de tonnes aujourd’hui.

Comment en est-on arrivés là ? J’ai découvert qu’il existe encore des collectivités où on ne ramasse pas les poubelles de tri sélectif chez les habitants, comme à Aubagne par exemple. J’ai été ahuri de constater que des détritus sont même transportés d’un département à un autre pour être enterrés : c’est ainsi que les poubelles d’Aurillac parcourent parfois plus de 200 km pour être enfouies près de Montauban. Et nous déplaçons même nos poubelles à l’étranger ! Nous avons découvert que les Suisses récupèrent parfois les déchets de nos stations de sport d’hiver pour les brûler parce que nos infrastructures sont saturées. C’est d’autant plus hallucinant que les décharges de déchets ménagers sont interdites en Suisse depuis plus de 20 ans.

J’ai pris conscience que ces décharges étaient dramatiques pour l'environnement. Elles risquent de contaminer les sols et empoisonnent les oiseaux. Nous avons découvert par hasard pendant notre reportage sur le terrain une forêt constellée de sacs plastiques qui s’échappent d’une décharge juste à côté.

Il faut que nous réduisions nos déchets et que nous cessions de les enfouir.

Des séquences exceptionnelles

On a déforesté 17 hectares de forêt pour enfouir des déchets.

Vous pensiez qu’on ne faisait que fermer les décharges ? Et bien pas du tout ! L’une d’elle vient de s’agrandir, en 2023, près de Fréjus. Pour cela, il a fallu couper 17 hectares de forêt, qui seront bientôt remplacés par des milliers de poubelles, compressées les unes sur les autres et enterrées pour l’éternité.

Exclusivité : une marée de plastique répandue dans la nature en bordure d’une ancienne décharge.

Nous avons découvert avec des riverains un bois parsemé de sacs plastiques et de déchets en tout genre. Ce n’étaient pas des dépôts sauvages, mais bien des déchets qui s’envolaient d’une décharge juste à côté !

La décharge qui devait fermer… et qui s’agrandit finalement en bordure de lotissement.

Les habitants des Pennes-Mirabeau pensaient profiter d’une retraite tranquille au soleil près de la mer. Oui, il y avait bien une décharge dans la commune, mais elle devait fermer, tout était prêt. Finalement, non seulement elle n’a pas fermé, mais en plus elle s’agrandit ! Une hérésie pour les riverains qui subissent les nuisances olfactives, visuelles et les pollutions en tout genre de cette montagne de déchets qui continue de grossir.

Les déchets de nos stations de ski savoyardes finissent parfois en Suisse ! En toute légalité.

Nos infrastructures de traitement des déchets sont tellement insuffisantes que nous sommes parfois contraints d’envoyer les poubelles d’ordures ménagères des stations savoyardes en Suisse. C’est d’autant plus absurde que la Suisse a interdit l’enfouissement des déchets ménagers depuis 20 ans déjà.

Gave de Pau : à la découverte des décharges oubliées.

Beaucoup de décharges d’ordures ménagères ont fermé en France, parce qu’elles étaient remplies. Et certaines nous envoient des signes du passé : dans le gave de Pau, les anciennes décharges se délitent et vomissent leurs déchets petit à petit dans les cours d’eau.

Des moutons paissent sur une ancienne décharge.

Vu de loin, cela ressemble à n’importe quel champ de pâturage. Mais lorsqu’on s’approche des moutons, on remarque une curieuse cheminée tout près d’eux. Ils paissent en réalité au-dessus d’une décharge enterrée ! Et du méthane, un gaz issu des déchets en décomposition dans le sous-sol, s’échappe de la tour. Les propriétaires du site nous

assurent qu’il n’y a aucun risque pour les animaux, mais reconnaissent qu’il n’y a aucune protection en dessous des déchets déposés.

Des combattants

Gaëll Leroux

Gaëll se démène pour réduire les déchets sur son île adorée, Belle-Ile-en-Mer. Cette bretonne d’adoption a notamment développé une filière de compostage pour les restaurateurs de l’île et se bat pour en finir avec les décharges. Cette femme engagée nous montre les absurdités du transport de poubelles à travers notre pays.

Pierre Montangon

Pierre s’est installé aux Pennes-Mirabeau, une petite ville perchée sur les hauteurs de Marseille. Il pensait profiter d'une retraite paisible près de la mer, mais l’agrandissement imprévu de la décharge locale lui rend la vie infernale. Entre odeurs nauséabondes et envol de déchets dans la nature, Pierre ne lâche rien pour dénoncer les nuisances de cette installation gigantesque.